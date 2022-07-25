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Вакциной «Pfizer» от КВИ полностью привились 1 млн 179 тыс. 559 человек в Казахстане
25 Июля 2022 08:45

Вакциной «Pfizer» от КВИ полностью привились 1 млн 179 тыс. 559 человек в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан обновило данные по вакцинации против КВИ подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

На 25 июля 2022 году вакциной «Pfizer» провакцинировано первым компонентом – 1 млн 231 тыс. 786 человек, вторым компонентом – 1 млн 179 тыс. 559 человек.

Из них первой дозой: подростки – 869 775, беременные женщины – 41 334, кормящие женщины – 145 108.

Второй дозой: подростки – 850 757, беременные женщины – 39 024, кормящие женщины – 140 434.

Ранее сообщалось , что лечение от КВИ продолжают получать 18 тыс. 962 казахстанца, 2 054 новых случая КВИ выявлено за сутки в Казахстане, 9 млн 326 тыс. 883 человека получили вакцину от КВИ в РК.


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