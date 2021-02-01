Вакциной от COVID-19 привился аким Карагандинской области
В регион поступило 1 750 доз российской вакцины «Спутник V». Из них 300 доз останется в Караганде. Остальные отправятся в Темиртау, Балхаш и Жезказган. В области для хранения вакцины предусмотрено 99 холодильников. Также в наличии имеются 115 термоконтейнеров и два авторефрижератора.
Первая вакцинация прошла в перепрофилированном Центре семейного здоровья на улице Лободы. Здесь есть кабинет врача-терапевта, неотложной медицинской помощи, прививочные кабинеты и зона поствакцинального наблюдения. Для экстренных и нештатных ситуаций оборудована зона неотложной медицинской помощи. В кабинетах установлены камеры видеонаблюдения, которые фиксируют весь процесс вакцинации. Видео будет храниться до конца года.
Прежде чем сделать прививку, медики осматривают пациента, собирают полный анамнез, в том числе аллергологический. Также измеряют температуру, давление и пульс. И если нет противопоказаний, вакцинируют.
Всего сегодня в Караганде прививку получат 150 медработников.
В городе подобные центры вакцинации также будут действовать на базе других поликлиник, многопрофильной больницы №1 и частных медицинских учреждений. Прививочные пункты заработают в Темиртау, Жезказгане и Балхаше.
Российская вакцина «Спутник V» - это двухкомпонентный препарат, который вводится с интервалом в 21 день. Получить вакцину сможет взрослое население от 18 до 65 лет.
На первом этапе планируют привить по всей Карагандинской области 9 тысяч медицинских работников инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, отделений реанимации, организаций ПМСП, приёмных покоев, санэпидслужбы.
Далее будут вакцинировать педагогов, сотрудников силовых структур и лиц, состоящих на диспансерном учёте с хроническими заболеваниями.