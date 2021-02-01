Вакциной от COVID-19 привился аким Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Первого февраля Карагандинская область присоединилась к массовой добровольной вакцинации от коронавируса. Сегодня одними из первых привились глава региона Женис Касымбек, руководитель управления здравоохранения Ержан Нурлыбаев, главный государственный санитарный врач Юрий Залыгин, главный внештатный нейрохирург области Габит Махамбаев, а также блогер Денис Денски, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В регион поступило 1 750 доз российской вакцины «Спутник V». Из них 300 доз останется в Караганде. Остальные отправятся в Темиртау, Балхаш и Жезказган. В области для хранения вакцины предусмотрено 99 холодильников. Также в наличии имеются 115 термоконтейнеров и два авторефрижератора.

Первая вакцинация прошла в перепрофилированном Центре семейного здоровья на улице Лободы. Здесь есть кабинет врача-терапевта, неотложной медицинской помощи, прививочные кабинеты и зона поствакцинального наблюдения. Для экстренных и нештатных ситуаций оборудована зона неотложной медицинской помощи. В кабинетах установлены камеры видеонаблюдения, которые фиксируют весь процесс вакцинации. Видео будет храниться до конца года.

Прежде чем сделать прививку, медики осматривают пациента, собирают полный анамнез, в том числе аллергологический. Также измеряют температуру, давление и пульс. И если нет противопоказаний, вакцинируют.

Всего сегодня в Караганде прививку получат 150 медработников.

В городе подобные центры вакцинации также будут действовать на базе других поликлиник, многопрофильной больницы №1 и частных медицинских учреждений. Прививочные пункты заработают в Темиртау, Жезказгане и Балхаше.

Российская вакцина «Спутник V» - это двухкомпонентный препарат, который вводится с интервалом в 21 день. Получить вакцину сможет взрослое население от 18 до 65 лет.

На первом этапе планируют привить по всей Карагандинской области 9 тысяч медицинских работников инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, отделений реанимации, организаций ПМСП, приёмных покоев, санэпидслужбы.

Далее будут вакцинировать педагогов, сотрудников силовых структур и лиц, состоящих на диспансерном учёте с хроническими заболеваниями.