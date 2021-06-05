Вакцинный туризм в России: вопрос изучают европейские эксперты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Вакцинный туризм в РФ, вопрос об организации которого ранее поставил президент России Владимир Путин, будет интересен многим европейцам. Об этом заявил в пятницу журналистам на полях ПМЭФ постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Многим (вакцинный туризм) будет интерес, безусловно», - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Выступая в пятницу на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, Путин поручил правительству до конца июня проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавирусной инфекции в России для иностранцев. Он также отметил, что отечественная фармацевтическая промышленность «готова и дальше наращивать выпуск вакцин».

Чижов также указал, что понимания относительно примерных сроков регистрации российской вакцины «Спутник V» в Евросоюзе до сих пор нет.

«Ни понимания, ни договоренностей все еще нет», - сказал дипломат.

По его словам, эксперты Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) продолжают посещать РФ для изучения данного вопроса.

«Они намерены посетить непосредственно производственные площадки, чтобы изучить технологии, - пояснил Чижов. - Исхожу из того, что если это будет объективный проект, то он будет положительным. Но когда это будет, я не знаю».