Вакцинироваться смогут жители отдалённых сёл Каркаралинского района в передвижных прививочных пунктах

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Жители отдалённых населённых пунктов Каркаралинского района Карагандинской области смогут вакцинироваться, не выезжая в райцентр. Для этого в их сёлах будут развёрнуты передвижные прививочные пункты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Каркаралинском районе для удобства сельчан организована работа передвижных прививочных комплексов. Мобильные пункты вакцинации будут развёрнуты в каждом населённом пункте.

«К сожалению, показатели вакцинации в нашем районе не самые лучшие. Между тем риск заражения всё ещё высок. Мы призываем жителей района проявить активную гражданскую позицию и получить прививки. Раньше они могли привиться только в двух пунктах, развёрнутых при больницах Каркаралинска и Егиндыбулака. Сейчас же мы организовали работу двух передвижных прививочных комплексов, чтобы люди могли получить вакцину без отрыва от работы и дома», – отметили в акимате Каркаралинского района.

Пункты вакцинации на колёсах будут работать ежедневно в общественных местах. Также для вакцинируемых запущена акция: привившимся жителям района будут выдаваться сертификаты на покупку продуктов.

«В пунктах вакцинации также проводится информационно-разъяснительная работа. Медики готовы ответить на вопросы жителей и обязательно обследуют всех перед вакцинацией. Первым делом они объедут весь Каркаралинск, а затем отправятся в отдалённые села», – добавили в местном акимате.