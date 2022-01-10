Вакцинироваться призывает казахстанцев Департамент санэпидконтроля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жанна Пралиева на фоне циркуляции штамма «омикрон» в столице, призывает горожан активно вакцинироваться и проходить ревакцинацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом ситуация в стране усложнилась. Большого потока вакцинации нет. Но в любом случае нужно вакцинироваться и ревакцинироваться. Потому как единственной защитой на сегодняшний день остается вакцинация и ревакцинация. Чем больше вакцинируемся, тем выше вероятность, что мы ее быстрее победим», - обратилась к горожанам Жанна Пралиева.

Ранее сообщалось, что резкое ухудшение эпидситуации в столице связано с циркуляцией «омикрона».

В Департаменте пояснили, что нужно предпринять, если у вас похожие симптомы с омикроном.

«Если вы утром проснулись и чувствуете себя плохо, нет необходимости выходить из дома. Если вы чувствуете, что являетесь контактным, нужно обратить к врачу, а не ходить и распространять вирус. Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача республики по истечении пяти дней, если ситуация будет нарастать, будут приняты ограничения», - отметила заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жанна Пралиева.