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    14:12, 10 Январь 2022 | GMT +6

    Вакцинироваться призывает казахстанцев Департамент санэпидконтроля

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жанна Пралиева на фоне циркуляции штамма «омикрон» в столице, призывает горожан активно вакцинироваться и проходить ревакцинацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целом ситуация в стране усложнилась. Большого потока вакцинации нет. Но в любом случае нужно вакцинироваться и ревакцинироваться. Потому как единственной защитой на сегодняшний день остается вакцинация и ревакцинация. Чем больше вакцинируемся, тем выше вероятность, что мы ее быстрее победим», - обратилась к горожанам Жанна Пралиева.

    Ранее сообщалось, что резкое ухудшение эпидситуации в столице связано с циркуляцией «омикрона».

    В Департаменте пояснили, что нужно предпринять, если у вас похожие симптомы с омикроном.

    «Если вы утром проснулись и чувствуете себя плохо, нет необходимости выходить из дома. Если вы чувствуете, что являетесь контактным, нужно обратить к врачу, а не ходить и распространять вирус. Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача республики по истечении пяти дней, если ситуация будет нарастать, будут приняты ограничения», - отметила заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жанна Пралиева.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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