Вакцинироваться от коронавируса призвали акмолинцев в облздраве

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – С начала года в Акмолинской области от коронавирусной инфекции умерло 10 человек, все они не были вакцинированы. Такую печальную статистику озвучил на прошедшем брифинге руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Сыздыков, который призвал опомниться тех, кто все еще сомневается в наличие КВИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года в инфекционных стационарах мы потеряли 10 человек. Все они были с хроническими сопутствующими заболеваниями, пожилые. Из них ни один не был вакцинирован даже первым компонентом. Также мы провели анализ тяжелых больных, которые сейчас находятся в реанимации. До 98-99% тяжелых больных, находящихся в стационарах с момента начала кампании вакцинации, не вакцинированы», - отметил Н. Сыздыков.

По словам спикера, вакцина снижает вероятность заболевания КВИ даже у больных со слабым иммунитетом, а если заболевание все же произойдет, она поможет минимизировать его последствия. Как правило, вакцинированные люди переносят КВИ в легкой форме и быстро восстанавливаются.

«Поверьте медицинскому сообществу! Мы ежедневно видим последствия легкомыслия людей, которое порождает игнорирование вакцинации. Но мы так же ежедневно видим, как коронавирус косит людей. И в первую очередь от него умирают невакцинированные. Я призываю наших граждан, которые до сегодняшнего дня еще сомневаются в наличие КВИ: опомнитесь! Очнитесь! Это реальность, которую мы видим каждый день. Сегодня страна побила антирекорд по количеству заболевших КВИ за сутки. Только сами медики знают, какие нагрузки они испытывают. Как это тяжело – работать в ПЧК, видеть поступающих ежедневно больных, вывозить трупы из больниц. Но это наша реальность. И единственное, что можно сделать, чтобы минимизировать последствия – вакцинироваться. Мы видели много тех, кто смеялся и не верил в КВИ, считая болезнь мировым заговором. А когда эти люди оказываются на больничной кровати, вся их бравада и смех исчезают… Хочу, чтобы все понимали, что с КВИ можно бороться единственным способом – вакцинацией», - призвал жителей Н. Сыздыков.

Глава облздрава отметил, что в минувшем году коварная болезнь унесла жизни пяти рожениц, самой молодой из которых было лишь 21.

«Это невероятно, печально, катастрофично! К сожалению, эти пять девушек умерли от КВИ. Все они не были вакцинированы. Некоторым, которые погибли в начале прошлого года, не повезло. На тот период не было вакцины для беременных. Не было вакцины, которая могла бы дать выбор. Но если бы сегодня эти женщины были вакцинированы, то уверен, что вопрос о материнской смертности мог бы быть закрытым. Подумайте сегодня о незащищенности беременных и детей. Да, никто не вправе что-то принудительно навязывать, но каждый имеет право выбирать здоровье или смерть», - добавил Н. Сыздыков.

Ранее руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Сыздыков рассказал, когда вакцина «Спутник Лайт» поступит в область.