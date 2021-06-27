Вакцинироваться от COVID-19 можно при любом уровне антител – ВОЗ

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Вакцинация от коронавируса может проводиться при любом уровне антител, прививка не может нанести какой-то вред из-за их наличия. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА ТАСС.

Вакцинация не может нанести какой-то вред из-за наличия антител, об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

В то же время привившимся от коронавируса нужно продолжать носить маски, указала она: «Потому что даже если человек, который вакцинировался, не заболеет, вирус все равно пройдет через его организм, станет умнее, и в какой-то момент этот вирус передается другому человеку, даже бессимптомно».