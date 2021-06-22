Вакцинироваться нужно всем – Зауреш Аманжолова

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский государственный и общественный деятель, доктор медицинских наук, председатель совета директоров, независимый директор АО «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии» Зауреш Аманжолова высказалась о роли массовой вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я очень рада тому, что с начала массовой вакцинации по городу Алматы была организована возможность привиться. Нам объявляли, куда подойти. Мы организовывали выезды специально для тех, кто к медицине не относится. Это тот же технический персонал, административный персонал и многие другие. Старались тем самым охватить тех, кто имеет большой контакт с населением. На сегодняшний день мы за то, чтобы наше население осознанно понимало, для чего нужно вакцинироваться. Сегодня это доказано и показывает того, что коронавирус - очень коварная инфекция. А вакцинация является единственным способом противостоять ей. В прошлом году, в разгар пандемии я побывала в центральной городской клинической больнице и была свидетелем многих случаев, когда были факты того, что пациенты с 90-100% поражением легких выходили, а у кого 40% - они умирали. Почему? Потому что есть фон, особенность организма и иммунная система», - сказала Зауреш Аманжолова.

По словам спикера, во избежание заражения коронавирусной инфекцией вакцинироваться нужно всем.

«В 2020 году прошлого года Президент нашей страны подписал новый Кодекс о здоровье и о системе здравоохранения. И там, действительно, обязали те вакцины, которые необходимы для детей. Было много дебатов по поводу этого. Данная вакцина, безусловно, не обязательная, но охватить и сделать ее нужно независимо от возрастного фактора. И сегодня мы призываем наше население, что это необходимо сделать. Хотелось бы отметить вклад наших казахстанских ученых биомедицины и биохимии. Именно разработку новой казахстанской вакцины я считаю огромным достижением для казахстанской медицинской науки. И мы гордимся этим», - отметила спикер.