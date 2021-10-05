Вакцинировать детей с 12 лет будут  в Азербайджане

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Подростки в возрасте 12-15 лет могут быть вакцинированы препаратом Pfizer при наличии соответствующей медконсультации и с согласия обоих родителей, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранение АР.

В частности, в сообщении ведомства говорится, что с учетом нынешней эпидемиологической ситуации, официального разрешения Европейского агентства по лекарственным средствам и Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США на вакцинацию подростков препаратом mRNTPfizer (Comirnaty) принято решение о том, что при наличии соответствующих медицинских показаний и согласия обоих родителей подростки в возрасте 12-15 лет смогут пройти вакцинацию от COVID-19 этим препаратом.

Сообщается, что вакцинация подростков будет в централизованном порядке проводиться в Бакинском Центре Здоровья.

Напомним, в Азербайджане продолжается процесс вакцинации от коронавируса в соответствии с принятой стратегией на 2021-2022 годы. 18 января стартовала вакцинация населения от нового коронавируса SARS-CoV-2. Первыми вакцину получили медработники. Следующими стали граждане в возрасте более 65 лет, затем лица старше 50-ти, и с 22 марта стартовала вакцинация граждан в возрасте от сорока и выше. Исключение составляют беременные и страдающие аллергией.

Тем временем с 10 мая в АР начинался всеобщая вакцинация лиц, достигших 18 лет, а в начале прошлого месяца Минздрав и TABIB, учитывая эпидемиологическую обстановку, приняли решение о вакцинации от COVID-19 подростков от 16 до 18 лет.

Отметим, что за последние сутки в стране вакцинацию от коронавируса прошел 1 061 человек. Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 8 738 000.