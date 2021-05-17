Вакцинированы свыше 270 тысяч алматинцев, из них больше 30 тысяч - старше 60 лет

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Общее число жителей Алматы, сделавших прививку от коронавируса, превысило цифру 270 500 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в ходе онлайн-брифинга региональной службы коммуникаций временно исполняющая обязанности заместителя руководителя управления общественного здоровья города Алматы Лаура Мырзагали рассказала, как проходит прививочная кампания в мегаполисе.

В своем выступлении Лаура Мырзагали напомнила, что иммунизация целевых групп препаратом «Спутник V» началась 1 февраля, а массовая вакцинация стартовала 2 апреля этого года. Спикер сообщила, что в Алматы по-прежнему функционирует 214 пунктов вакцинации, в полном режиме работают 315 прививочных бригад в количестве 1 282 человека.

Причем алматинцы могут обратиться для получения прививки как в медицинские организации, так и в школы, прийти для вакцинации в ТРЦ, торговые дома, на рынки, объекты культуры, спорта и даже в мечети. Всего, по словам Лауры Мырзагали, для вакцинации планируется задействовать 250 прививочных пунктов в медицинских организациях, школах, объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города, также работают выездные пункты.

«Всего вакцинированы 270 568 человек, в том числе 19 435 сотрудников правоохранительных органов, 20 896 педагогов, 27 045 медработников. Остальные - лица, состоящие на диспансерном учете, студенты, пенсионеры и те, кто старше 60 лет, государственные служащие, и другие», - сообщила Лаура Мырзагали.

К слову, из общего количества привитых лица старше 60 лет составляет 30 421 человек. Казахстанской вакциной QazVac привит 2 991 человек. Китайской вакциной Sinopharm привиты 3 365.

Лаура Мырзагали призвала жителей города и страны активно вакцинироваться, так как вакцина создает хороший защитный барьер против COVID-19.

«Наши врачи работают 24 на 7, они не видят родных, устали. Нужно понимать, что только благодаря вакцинации мы сможем победить пандемию. Необходимо посмотреть на пример Израиля, который находится на первом месте в мире по числу людей, получивших прививку от коронавируса. Там отмечается снижение количества заражений практически до нуля. Я надеюсь, что мы добьемся таких же результатов», - призвала Лаура Мырзагали.

Отвечая на вопросы журналистов, Лаура Мырзагали подтвердила, что в США начали применять вакцину от коронавируса среди подростков старше 12 лет. Спикер сообщила, что в их ведомстве проконсультировались с разработчиком российской вакцины «Спутник V» Александром Гинцбургом из института им. Н. Гамалеи. По словам ученого, в настоящее время идут клинические испытания. Как только испытания будут завершены, ее могут начать применять в России. Пока же в Казахстане разрешена вакцинация лиц старше 18 лет.

В Алматы за весь период поступило 9 траншей, доставлено 302 985 доз вакцины. Из общего объема первый транш вакцины QazVac составил 3 000. Первая поставка вакцины Sinopharm в объеме 15 000 доз. Остаток вакцины на сегодня в городе составляет 37 417 доз I компонента, 78 444 доз - II компонента.



