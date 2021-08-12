+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 19 °С
Алматы: 33 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Вакцинированный житель Атырау выиграл 200 тысяч тенге в свой день рождения

12 Августа 2021 14:09
Поделиться:
Вакцинированный житель Атырау выиграл 200 тысяч тенге в свой день рождения

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау состоялся четвёртый этап розыгрыша «Вакцинируйся и выиграй денежный приз», передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Новости по теме
Нарушения карантина продолжают выявлять в Нур-Султане
Более восьми тысяч человек лечатся от КВИ в Атырауской области ВОЗ призвала мировых лидеров обеспечить равенство в доступе к вакцинам Проект социального кошелька утвердят в августе в Казахстане

По итогам розыгрыша определились 10 победителей, которые стали обладателями сертификатов на сумму 200 тысяч тенге.

Одним из победителей стал житель города Атырау Нурлан Куанышев, который в день розыгрыша отмечал свой день рождения. Победитель является отцом четверых детей, получил первый компонент вакцины «Спутник V».
«Я вакцинировался 6 августа в городской поликлинике номер 7 и даже не думал, что стану победителем в свой день рождения. Мои родные и близкие очень рады», - сказал победитель.
Кроме Нурлана Куанышева, обладателями сертификатов в размере 200 тысяч тенге стали ещё девять жителей Атырауской области: Лариса Долда из г. Атырау; Айсулу Бисенгалиева из Еркинкалинского сельского округа; Булат Ергалиев из Курмангазинского района; Тимофей Турко из г. Атырау; Сымбат Кудияр из г. Атырау; Аскар Кистаубаев из г. Атырау; Гайни Азмагамбетова из г. Атырау; Байконыс Сарсенбаев из г. Атырау; Дидар Есенулы из г. Атырау.
Розыгрыши денежных сертификатов среди вакцинированных от Гражданского альянса Атырауской области продлится до 30 сентября. Общий призовой фонд составляет 40 миллионов тенге.



Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #Общество   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:

Автор:

Виктор Сутягин

Новости по теме
Нарушения карантина продолжают выявлять в Нур-Султане
Более восьми тысяч человек лечатся от КВИ в Атырауской области
ВОЗ призвала мировых лидеров обеспечить равенство в доступе к вакцинам
Проект социального кошелька утвердят в августе в Казахстане
Популярное
1 Неизвестной болезнью заболел скот в Акмолинской области
2 Эпидситуация в Нур-Султане остается неблагополучной – Сархат Бейсенова
3 Нужно подходить рационально – министр образования о пятидневной учебной неделе
4 Заранее приобрести уголь призвал население аким СКО
5 Мой ребенок пойдет в школьной форме – Асхат Аймагамбетов
6 Незаконную проверку ИП пресекли сотрудники прокуратуры в Акмолинской области
Читайте также
Центр искусств и образования «Тұлға» открылся в Караганде
Нарушения карантина продолжают выявлять в Нур-Султане
Неизвестной болезнью заболел скот в Акмолинской области
Эпидситуация в Нур-Султане остается неблагополучной – Сархат Бейсенова
Нужно подходить рационально – министр образования о пятидневной учебной неделе
Заранее приобрести уголь призвал население аким СКО
Мой ребенок пойдет в школьной форме – Асхат Аймагамбетов
Незаконную проверку ИП пресекли сотрудники прокуратуры в Акмолинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив