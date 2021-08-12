Вакцинированный житель Атырау выиграл 200 тысяч тенге в свой день рождения

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау состоялся четвёртый этап розыгрыша «Вакцинируйся и выиграй денежный приз», передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

По итогам розыгрыша определились 10 победителей, которые стали обладателями сертификатов на сумму 200 тысяч тенге.

Одним из победителей стал житель города Атырау Нурлан Куанышев, который в день розыгрыша отмечал свой день рождения. Победитель является отцом четверых детей, получил первый компонент вакцины «Спутник V».«Я вакцинировался 6 августа в городской поликлинике номер 7 и даже не думал, что стану победителем в свой день рождения. Мои родные и близкие очень рады», - сказал победитель.Кроме Нурлана Куанышева, обладателями сертификатов в размере 200 тысяч тенге стали ещё девять жителей Атырауской области: Лариса Долда из г. Атырау; Айсулу Бисенгалиева из Еркинкалинского сельского округа; Булат Ергалиев из Курмангазинского района; Тимофей Турко из г. Атырау; Сымбат Кудияр из г. Атырау; Аскар Кистаубаев из г. Атырау; Гайни Азмагамбетова из г. Атырау; Байконыс Сарсенбаев из г. Атырау; Дидар Есенулы из г. Атырау.Розыгрыши денежных сертификатов среди вакцинированных от Гражданского альянса Атырауской области продлится до 30 сентября. Общий призовой фонд составляет 40 миллионов тенге.



