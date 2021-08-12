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Вакцинированный житель Атырау выиграл 200 тысяч тенге в свой день рождения
12 Августа 2021 14:09
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау состоялся четвёртый этап розыгрыша «Вакцинируйся и выиграй денежный приз», передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.
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По итогам розыгрыша определились 10 победителей, которые стали обладателями сертификатов на сумму 200 тысяч тенге.Одним из победителей стал житель города Атырау Нурлан Куанышев, который в день розыгрыша отмечал свой день рождения. Победитель является отцом четверых детей, получил первый компонент вакцины «Спутник V».
«Я вакцинировался 6 августа в городской поликлинике номер 7 и даже не думал, что стану победителем в свой день рождения. Мои родные и близкие очень рады», - сказал победитель.
Кроме Нурлана Куанышева, обладателями сертификатов в размере 200 тысяч тенге стали ещё девять жителей Атырауской области: Лариса Долда из г. Атырау; Айсулу Бисенгалиева из Еркинкалинского сельского округа; Булат Ергалиев из Курмангазинского района; Тимофей Турко из г. Атырау; Сымбат Кудияр из г. Атырау; Аскар Кистаубаев из г. Атырау; Гайни Азмагамбетова из г. Атырау; Байконыс Сарсенбаев из г. Атырау; Дидар Есенулы из г. Атырау.
Розыгрыши денежных сертификатов среди вакцинированных от Гражданского альянса Атырауской области продлится до 30 сентября. Общий призовой фонд составляет 40 миллионов тенге.
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