Вакцинированным туристам из США могут разрешить въезд в Евросоюз

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Евросоюз рассматривает возможность въезда в ЕС вакцинированным туристам из США. Об этом сообщила глава Европейской Комиссии Урсула вон дер Ляйен, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Евросоюз намерен разрешить въезд вакцинированным путешественникам из США уже летом текущего года. При этом окончательное решение будет за самими странами ЕС, отметила У. Ляйен в интервью газете «New York Times».

По ее словам, эпидемиологическая ситуация в Америке улучшается. И американцы используют вакцины, которые также одобренные Европейским агентством по лекарственным средствам.

Это, по мнению главы Еврокомиссии, позволит ЕС открыть свои двери для американских туристов спустя год после введения карантина по COVID-19.

На настоящем этапе Комиссия выдвинула предложение о собственном цифровом сертификате вакцины, который находится на рассмотрении Европейского парламента. В данном документе будут содержаться сведения о дате вакцинации, результатах тестов на коронавирус и антитела.