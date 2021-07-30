Вакцинированным следует носить маски из-за высокой заразности дельта-штамма – Washington Post

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Центр по контролю и профилактике заболеваний США призывает возобновить ношение защитных масок даже вакцинированным от коронавирусной инфекции гражданам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Washington Post.

Согласно новым данным о штамме «дельта», полученным в США, вакцинированные люди могут распространять коронавирус и им следует возобновить ношение масок, заявила на этой неделе глава Центра доктор Рошель Валенски.

Выступая перед журналистами на пресс брифинге, доктор Валенски выразила тревогу по поводу летнего всплеска заболеваемости вирусом, вызванным высокой заразностью дельта-варианта и низким уровнем вакцинации во многих областях страны.

Валенски описала штамм «дельта» как, по сути, другой вирус, способный вызывать вспышки инфекции даже среди вакцинированных людей, хотя они, вероятно, будут гораздо менее серьезными.

Новые данные показывают, что люди, которые вакцинированы и при этом заражены штаммом «дельта», имеют в носоглотке огромное количество вирусов и могут передать их другим. В более ранних версиях вируса такой передачи не происходило.

Центр по контролю и профилактике заболеваний порекомендовал тем, кто уже получил вакцину от коронавируса, носить маски даже в закрытых общественных местах, особенно если у них в семьях есть дети и члены семьи с ослабленным иммунитетом.

Центр также призвал учителей, сотрудников и учеников в школах носить маски независимо от их прививочного статуса.

Изменения в рекомендациях Центра появились в связи с тем, что количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом по всей стране в июле увеличилось в четыре раза, с примерно 13 000 случаев в день в среднем в начале месяца до более чем 56 000 в настоящее время.

Президент США Джо Байден заявил во вторник, что «сейчас рассматривается» требование по вакцинации федеральных работников.