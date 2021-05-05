Вакцинированным считается человек, получивший две дозы вакцины - депутат обратилась к Алексею Цою

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса Парламента РК предложили вести статистику по вакцинированным гражданам в случае получения второго компонента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Депутат Мажилиса Лариса Павловец обратилась к министру здравоохранения, ссылаясь на данные о том, что до конца года планируется вакцинировать 6 млн человек в Казахстане.

«По состоянию на 4 мая, вакцинировались первым компонентом 1 млн 422 тысячи 204 человека, вторым компонентом – 347 тысяч 774 человека. Почему я об этом говорю? Потому что как врач я знаю, что вакцинированным считается человек, получивший две дозы вакцины. И никак иначе. Об этом вам скажет любой инфекционист. Поэтому, исходя из показателя охвата вторым компонентом 347 474 человека, нет уверенности, что к концу года вакцинируется 6 млн человек», - спросила депутат Мажилиса Лариса Павловец.

Глава Минздрава Алексей Цой объяснил, что вакцинация в стране идет достаточными темпами.

«Второй компонент неизбежно идет за первым. То есть, когда граждане сделали первый компонент, второй компонент догоняет через 21 день, или через максимум 45 дней. То есть, здесь в любом случае наши граждане второй компонент получат. Надо понимать, что даже привившись первым компонентом на 15-й день появляются антитела. То есть уже первый иммунитет, который позволяет защищать, появляется с 15-го дня», - заявил министр.

«Все-таки, ваша позиция какая? Вы считаете вакцинированным человеком, который получил одну дозу или все-таки две? Можно об этом четко сказать?», - уточнила депутат у министра.

«Конечно, полный курс вакцинации, если это двухдозная вакцина, однозначно нужно сделать две вакцины», - сказал Алексей Цой, отметив, что по последним данным второй компонент получили 400 тысяч граждан.

Прокомментировал вопрос и спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин.

«Вы сейчас сказали - 21 день, кто-то из ваших заместителей вышел, говорит - 90 дней. Вы сейчас говорите максимально 45 дней. Но мы же полностью всех запутали. (…) Одна информация выходит, потом выходит другой ваш сотрудник совсем другую дает, третий – вообще с другой стороны на это смотрит. И у населения нет понимания», - подчеркнул Н. Нигматулин.

«Наша с вами задача все это организовать. Вам Президент поручил. Средств больше, чем достаточно дали. Все зависит теперь от того, что вы должны реализовать (…). 400 тысяч на сегодняшний день, вы сами подтвердили. Давайте не будем людям головы морочить – две вакцинации - значит две вакцинации надо проходить», - обратился к министру здравоохранения спикер Мажилиса.