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    10:05, 25 Май 2021 | GMT +6

    Вакцинированным от КВИ предоставляют скидки на различные услуги в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В городе Алматы с 25 мая запускается акция Qamqor. Организаторами данной акции являются акимат Бостандыкского района и Бостандыкский районный филиал Палаты предпринимателей «Атамекен», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Суть акции - предоставление различных скидок на товары и услуги от предпринимателей в качестве стимулирования жителей и гостей города к получению вакцины от COVID-19. При предъявлении паспорта о вакцинации можно получить определенные скидки на полюбившиеся уже различные товары и услуги.

    В данном проекте примут участие объекты предпринимательства Бостандыкского района, такие как:

    • кинотеатр «KINOPARK 5», (ул. Тимирязева, 42) ТРЦ «Atakent Mall» - скидка 20%;

    • фитнес-центр «Brooklyn fitness gym», (мкр. Керемет, 7) - скидка 20%;

    • театр перформативных искусств «Траснформа», (ул. Байзакова, 280) - скидка 5%;

    • объект общественного питания «Almaty Doner», (пр. Абая, 34) - скидка 10%;

    • сеть компьютерных клубов GAME ON, (мкр. Керемет, 7); (ул. Розыбакиева, 111); (ул. Бухар жырау 27/5, блок 1) - скидка 20%;

    • кофейня «Coffee and parfait bar», (ТРЦ «Esentai Mall», 4-й этаж) - скидка 20%;

    • зона отдыха «Асем тау», (ущелье Алмарасан) - скидка 10%;

    • общественная баня «Tsarskaya», (ул. Розыбакиева, 187) - скидка 10%;

    • развлекательный центр METRO / боулинг, бильярд, картинги, караоке (пр. Жандосова, 2б) - скидка 10%.

    Таким образом предприниматели района хотят внести свою лепту в борьбу с пандемией коронавирусной инфекции. А также призывают всех предпринимателей нашей страны объединиться и поддержать данную акцию.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Бизнес Главная Общество Алматы
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