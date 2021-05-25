Вакцинированным от КВИ предоставляют скидки на различные услуги в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В городе Алматы с 25 мая запускается акция Qamqor. Организаторами данной акции являются акимат Бостандыкского района и Бостандыкский районный филиал Палаты предпринимателей «Атамекен», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Суть акции - предоставление различных скидок на товары и услуги от предпринимателей в качестве стимулирования жителей и гостей города к получению вакцины от COVID-19. При предъявлении паспорта о вакцинации можно получить определенные скидки на полюбившиеся уже различные товары и услуги.

В данном проекте примут участие объекты предпринимательства Бостандыкского района, такие как:

• кинотеатр «KINOPARK 5», (ул. Тимирязева, 42) ТРЦ «Atakent Mall» - скидка 20%;

• фитнес-центр «Brooklyn fitness gym», (мкр. Керемет, 7) - скидка 20%;

• театр перформативных искусств «Траснформа», (ул. Байзакова, 280) - скидка 5%;

• объект общественного питания «Almaty Doner», (пр. Абая, 34) - скидка 10%;

• сеть компьютерных клубов GAME ON, (мкр. Керемет, 7); (ул. Розыбакиева, 111); (ул. Бухар жырау 27/5, блок 1) - скидка 20%;

• кофейня «Coffee and parfait bar», (ТРЦ «Esentai Mall», 4-й этаж) - скидка 20%;

• зона отдыха «Асем тау», (ущелье Алмарасан) - скидка 10%;

• общественная баня «Tsarskaya», (ул. Розыбакиева, 187) - скидка 10%;

• развлекательный центр METRO / боулинг, бильярд, картинги, караоке (пр. Жандосова, 2б) - скидка 10%.

Таким образом предприниматели района хотят внести свою лепту в борьбу с пандемией коронавирусной инфекции. А также призывают всех предпринимателей нашей страны объединиться и поддержать данную акцию.