Вакцинированных за рубежом казахстанцев много – Айжан Есмагамбетова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова прокомментировала возможность получения казахстанцами вакцин, позволяющих беспрепятственно выехать за рубеж, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Каждая страна сама для себя устанавливает правила въезда. Многие страны определяют для себя перечень вакцин, которые рекомендованы ВОЗ для использования в экстренных ситуациях. Из этого перечня у нас была вакцина CoronaVac, была и есть SinoPharm, естественно Pfizer», - сказала Айжан Есмагамбетова в эфире Youtube-канала «BaigeNews».

Вместе с тем, она согласилась с тем фактом, что вакцина Pfizer пока недоступна для большинства населения.

«Мы вакцинируемся не для того, чтобы выехать. Основная задача – защитить себя, свое первое окружение и сформировать таким образом коллективный иммунитет внутри общества. Вторичная задача – возможность передвигаться и пересекать границы», - объяснила она.

«Если казахстанец вакцинируется в любой другой стране, он может показать документ, подтверждающий, что он вакцинировался, и тогда эти данные будут введены в паспорт вакцинации. У нас очень много казахстанцев, вакцинированных за рубежом», - заключила А. Есмагамбетова.

Ранее Айжан Есмагамбетова прокомментировала возможность появления штамма «омикрон» на территории нашей страны.