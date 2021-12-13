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Вакцинированных за рубежом казахстанцев много – Айжан Есмагамбетова

13 Декабря 2021 21:12
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Вакцинированных за рубежом казахстанцев много – Айжан Есмагамбетова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова прокомментировала возможность получения казахстанцами вакцин, позволяющих беспрепятственно выехать за рубеж, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Каждая страна сама для себя устанавливает правила въезда. Многие страны определяют для себя перечень вакцин, которые рекомендованы ВОЗ для использования в экстренных ситуациях. Из этого перечня у нас была вакцина CoronaVac, была и есть SinoPharm, естественно Pfizer», - сказала Айжан Есмагамбетова в эфире Youtube-канала «BaigeNews».

Вместе с тем, она согласилась с тем фактом, что вакцина Pfizer пока недоступна для большинства населения.

«Мы вакцинируемся не для того, чтобы выехать. Основная задача – защитить себя, свое первое окружение и сформировать таким образом коллективный иммунитет внутри общества. Вторичная задача – возможность передвигаться и пересекать границы», - объяснила она.

«Если казахстанец вакцинируется в любой другой стране, он может показать документ, подтверждающий, что он вакцинировался, и тогда эти данные будут введены в паспорт вакцинации. У нас очень много казахстанцев, вакцинированных за рубежом», - заключила А. Есмагамбетова.

Ранее Айжан Есмагамбетова прокомментировала возможность появления штамма «омикрон» на территории нашей страны.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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