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Вакцинированных в Турции становится больше

15 Ноября 2021 22:02
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Вакцинированных в Турции становится больше

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 15 ноября в Турции число вакцинированных по второму разу людей составило 80%, а доля получивших вакцину впервые 89,9%, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

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В Турции за ушедшие сутки на COVID-19 было протестировано 346 тыс. 642 человека, из них 21 тыс. 624 теста дали положительный результат.

Скончалось 189 человек, а число выздоровевших составило 20 тыс. 550 человек.

Страна обеспечена вакциной в полной мере. Количество доз увеличилось до 118 миллионов.

Турецкие провинции с самым высоким показателем вакцинированных по второму разу являются Орду, Амасья, Мугла, Османие, Кыркларели, Чанаккале, Эскишехир, Балыкесир, Зонгулдак и Бурдур.

В таких провинциях Турции, как Шанлыурфа, Батман, Диярбакыр, Сиирт, Муш, Бингёль, Мардин, Битлис, Агры и Байбурт население не особо торопятся вакцинироваться.

Министр здравоохранения страны Ф. Коджа в социальных сетях обратился к населению и призвал вакцинироваться.

«С целью увеличения числа вакцинированных мы просим поддержки от всех тех, кто уже получил вакцину. Нам необходимо сообщить всем близким и знакомым о большой пользе вакцинации», - подчеркнул глава минздрава.


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#Турция   #Коронавирус в мире   #Вакцинация  
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Автор:

Акжигит Чукубаев

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