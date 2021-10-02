Вакцинированных студентов Карагандинской области приглашают к участию в розыгрыше

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Десять MAXVAXBOX разыграют среди вакцинированных студентов вузов Карагандинской области. Для участия в конкурсе необходимо иметь хотя бы один компонент вакцины от коронавирусной инфекции и зарегистрироваться в Telegram-боте JasproKrg Bot, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Победители будут определены в прямом эфире @Jasprokrg с помощью генератора случайных чисел.

Розыгрыш первых пяти боксов пройдёт 15 октября. Зарегистрироваться для участия необходимо до 14 октября.

Регистрация на второй этап будет с 16 по 30 октября. Счастливые обладатели очередных пяти MAXVAXBOX определятся 31 октября.

Условия участия:

- перейдите по QR на плакате или пройдите по ссылке: https://t.me/JASPROKRG_Bot;

- начните использование бота Start;

- выберите желаемый язык;

- перейдите в рубрику MaxVax;

- нажмите на «Участие в розыгрыше»;

- пройдите по ссылке и зарегистрируйтесь.

Затем участнику будет присвоен номер.

Итоги будут объявлены в прямом эфире на странице @Jasprokrg в Instagram. Здесь можно узнать подробнее о розыгрыше.

Также Карагандинский технический университет для своих студентов и магистрантов проводит розыгрыш:

- 30 бесплатных путёвок в спортивно-оздоровительный лагерь «Политехник» на лето 2022 года;

- 30 сертификатов на изучение английского языка в весеннем семестре;

- 30 USB-накопителей на 32 GB.

Для участия в розыгрыше необходимо до 7 октября зарегистрироваться, отправив на электронный адрес [email protected] свой паспорт вакцинации. В письме необходимо указать Ф. И. О., группу и номер мобильного телефона.

Итоги будут подведены 15 октября в прямом эфире на странице @jasorda.ktu в Instagram.