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    20:19, 01 Октябрь 2021 | GMT +6

    Вакцинированных студентов Карагандинской области приглашают к участию в розыгрыше

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Десять MAXVAXBOX разыграют среди вакцинированных студентов вузов Карагандинской области. Для участия в конкурсе необходимо иметь хотя бы один компонент вакцины от коронавирусной инфекции и зарегистрироваться в Telegram-боте JasproKrg Bot, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Победители будут определены в прямом эфире @Jasprokrg с помощью генератора случайных чисел.

    Розыгрыш первых пяти боксов пройдёт 15 октября. Зарегистрироваться для участия необходимо до 14 октября.

    Регистрация на второй этап будет с 16 по 30 октября. Счастливые обладатели очередных пяти MAXVAXBOX определятся 31 октября.

    Условия участия:

    - перейдите по QR на плакате или пройдите по ссылке: https://t.me/JASPROKRG_Bot;

    - начните использование бота Start;

    - выберите желаемый язык;

    - перейдите в рубрику MaxVax;

    - нажмите на «Участие в розыгрыше»;

    - пройдите по ссылке и зарегистрируйтесь.

    Затем участнику будет присвоен номер.

    Итоги будут объявлены в прямом эфире на странице @Jasprokrg в Instagram. Здесь можно узнать подробнее о розыгрыше.

    Также Карагандинский технический университет для своих студентов и магистрантов проводит розыгрыш:

    - 30 бесплатных путёвок в спортивно-оздоровительный лагерь «Политехник» на лето 2022 года;

    - 30 сертификатов на изучение английского языка в весеннем семестре;

    - 30 USB-накопителей на 32 GB.

    Для участия в розыгрыше необходимо до 7 октября зарегистрироваться, отправив на электронный адрес [email protected] свой паспорт вакцинации. В письме необходимо указать Ф. И. О., группу и номер мобильного телефона.

    Итоги будут подведены 15 октября в прямом эфире на странице @jasorda.ktu в Instagram.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Образование Карагандинская область
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