Вакцинированные жители Алматы в 20 раз реже попадают в больницы – Жандарбек Бекшин

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматы по-прежнему находится в «красной» зоне. Главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин на брифинге Региональной службы коммуникаций призвал жителей продолжать соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Жандарбека Бекшина, спад заражаемости произошел, но расслабляться нельзя. С начала пандемии зарегистрировано 155 739 подтвержденных случаев COVID-19.

«Успокаиваться рано, нам нужно и дальше работать, цифры еще очень высокие. Город еще находится в «красной» зоне. Наша задача - снизить заболеваемость именно дисциплиной выполнения ограничительных мероприятий. Мы должны быть солидарны - и предприниматели, и жители», - сообщил главный санврач Алматы.

Стоит отметить, что пока часть алматинцев продолжает рисковать здоровьем, эпидемиологи ищут все новые способы защиты от коронавируса.

Благодаря принятым мерам эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алматы стабилизировалась. Зарегистрировано снижение случаев заболевания среди жителей города с 1605 на 25 августа до 976 на 8 сентября.

«Данное снижение связано с формированием на сегодня 46% иммунной прослойки населения Алматы. В настоящее время ежедневно прививаются против коронавируса 3 тысячи человек, что значительно меньше, когда месяц назад прививались около 10-12 тысяч человек в день», - сообщил главный санврач мегаполиса.

На сегодня охват вакцинацией первым компонентом составил 45% - 899 784 человека, вторым компонентом 39% - 779 870 человек, что сдерживает распространение эпидемии в городе на уровне 970-1200 случаев в сутки. Перед горожанами стоит общая задача как можно скорее достичь количества вакцинированных до 75% и выше.

Ж. Бекшин призвал прекратить сомневаться в действенности вакцин. По его мнению, особенно важно прививаться лицам старшего возраста. Также главный санврач мегаполиса попросил молодых людей быть более дисциплинированными, так как они являются гиперраспространителями коронавируса.

«Мы понимаем, что вакцины не обеспечивают 100% защиты. Однако их эффективность составляет по отношению к штамму дельта более 80%. Отмечу, что вакцинированные алматинцы в 20 раз реже попадают на больничную койку», - заверил Ж. Бекшин.

Добавим, что с начала года зарегистрировано 137,2 тысяч случаев КВИ, в августе – 46,9 тысяч случаев, с начала сентября - 8 916 случаев.