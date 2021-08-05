Вакцинированные студенты и преподаватели вузов начали получать поощрения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Различные поощрения начали получать студенты и преподаватели казахстанских вузов. Напомним, ранее по поручению министра образования и науки РК Асхата Аймагамбетова университеты разработали меры для стимулирования вакцинации среди обучающихся и сотрудников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

И теперь они уже пользуются предоставленными привилегиями. Например, среди студентов и преподавателей Казахского национального университета имени аль-Фараби были разыграны путевки на Иссык-Куль. В итоге 40 студентов и преподавателей отправились на курорт в преддверии нового учебного года. Акции будут разыграны и в дальнейшем. Вакцинированным студентам КазНУ предоставят скидки на проживание в домах студентов, талоны на бесплатное питание, дополнительные выплаты дорожных денег, сертификаты на языковые курсы и другое.

«Я среди моих сверстников привилась одной из первых, так как считаю, что все студенты должны получить вакцину от коронавируса. В первую очередь, в целях защиты своего здоровья и здоровья своих близких. Но такие бонусы от университета очень приятны и своевременны. Мы как сознательные граждане соблюдали все меры предосторожности и отдохнули перед началом учебного года. Я очень надеюсь, что, вакцинировавшись, мы вернемся к традиционному формату обучения и к прежней студенческой жизни» , – отметила студентка КазНУ Акнур Шайдуалина.

Вакцинироваться своих коллег призывают и преподаватели вуза.

«Перед проведением акции по вакцинации мы, кураторы, провели разъяснительную работу как среди студентов, так и среди наших коллег. На территории кампуса работает пункт вакцинации, созданы все необходимые условия. Считаю, что всем нужно привиться, это необходимо для формирования коллективного иммунитета. Отрадно, что для вакцинированных студентов и преподавателей руководство вуза предусмотрело всевозможные меры поощрения. Это актуально и своевременно», – отметил преподаватель КазНУ Акылбай Арыстанбек.

На сегодня в КазНУ имени аль-Фараби привились половина профессорско-преподавательского состава, сотрудников и более 4 тыс. студентов в возрасте старше 18 лет.

Акции были проведены и среди студентов других отечественных вузов. Студентам Казахского национального педагогического университета имени Абая, получившим вакцину от COVID-19, предоставлены скидки на годовую оплату за обучение, путевки в Капшагай, денежные вознаграждения, сертификаты на курсы английского языка и на приобретение книг в специализированном магазине.

Кызылординский университет имени Коркыт Ата организовал акцию «Получи вакцину и стань обладателем приза!». Вакцинированные сотрудники и студенты вуза получили путевки в город Нур-Султан, в летние лагеря, бесплатные абонементы в фитнесс-зал и бассейн, а также скидки на проживание в общежитии университета. В Кызылординском университете имени Коркыт Ата вакцины от коронавируса получили почти 90 процентов сотрудников и больше половины обучающихся.

В Восточно-Казахстанском техническом университете им. Д.Серикбаева среди вакцинированных студентов были разыграны денежные сертификаты, 50 обучающихся вуза выиграли по 15 000 тенге.

Акции будут проводиться и далее, в том числе и в других вузах страны.