Вакцинированные студенты и преподаватели могут выиграть призы в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Путевки в исторические регионы, оздоровительные туры, скидки в магазинах и ценные призы – все это могут получить студенты и преподаватели столичного вуза, получившие вакцину от КВИ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Вакцинированные от COVID-19 студенты и преподаватели Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева могут получить бесплатные путевки в оздоровительные центры, туры в исторические регионы страны, абонементы в спортзал, сертификаты для изучения казахского и английского языков, а также денежные сертификаты для приобретения товаров в крупных торговых центрах.

В вузе обучаются около 20 тысяч студентов, работают 3000 преподавателей и сотрудников.

Подарки и путевки - не единственный плюс. В случае масштабного вакцинирования вуз начнет новый учебный год в полноценном режиме. Единственным приемлемым решением обеспечения максимальной безопасности такого количества людей является вакцинация.

«Бесплатные путевки в учебно-оздоровительный комплекс «Тұмар» в Кокшетау-Зеренди в количестве 50 штук планируем вручить обучающимся, которые будут вакцинированы с 1 по 20 июля. Также первые 30 студентов, вакцинировавшихся с 1 по 10 июля, получат путевки по историческим и духовным местам страны в Туркестан и Семей.

Бесплатные сертификаты на изучение английского и казахского языков будут выданы первым 60 обучающимся, которые получат прививку с 1 по 15 июля. Кроме того, 100 студентов, получившие прививку с 1 по 15 июля, станут обладателями месячного абонемента в студенческий спортивный центр. Студенты могут выиграть и имиджевую продукцию вуза. Первые 40 преподавателей, привившиеся с 1 по 15 июля, получат специальные сертификаты на приобретение товаров в «Magnum», «Technodom», «Mechta», «Sulpak», – рассказал директор Департамента социального и гражданского развития университета Рустем Алкожа.

Вакцинация сотрудников и студентов ЕНУ им. Л.Н.Гумилева началась в апреле нынешнего года. Одними из первых привились ректор и проректоры университета.

Стоит отметить, что в ЕНУ действует пропускная система «Ashyq». На входе в учебные корпуса и студенческие дома установлены дезинфицирующие тоннели, датчики измерения температуры тела, дежурят санитарные врачи. Внутри зданий размещены санитайзеры, соблюдены необходимые санитарные нормы.

ЕНУ не единственное учреждение, участвующее в кампании по массовой вакцинации. В КазАТУ им. Сакена Сейфуллина 28 августа 2021 года в 15:00 на открытой площадке перед агрономическим факультетом состоится розыгрыш ценных призов среди вакцинированных и получивших паспорт вакцинации сотрудников университета. Вакцинированные смогут выиграть ценную бытовую технику.

Напомним, аким Нур-Султана Алтай Кульгинов заявил, что двухкомнатную квартиру разыграют среди вакцинированных в столице.