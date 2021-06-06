Вакцинированные сотрудники предприятия в ВКО получают денежные сертификаты

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Сертификаты магазина бытовой техники на сумму 30 тысяч тенге получают работники, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной информационный центр.

Группа KAZ Minerals запустила такую акцию для того, чтобы поддержать массовую вакцинацию населения. Акция продлится до 31 августа текущего года.

«Все работники предприятия, которые получат оба компонента вакцины от коронавируса, имея на руках паспорт вакцинации, могут получить этот сертификат в подарок, И уже в любом магазине «Sulpak» смогут приобрести товар на эту сумму», - рассказал менеджер департамента корпоративных связей компании Ермек Дюзкенев.

Для получения сертификатов необходимо предоставить паспорт вакцинации представителям службы или управления по персоналу своего предприятия.

В компании также отметили, что, несмотря на различные акции по поддержке вакцинации, граждане должны сами для себя осознать необходимость прививки.