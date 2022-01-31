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Вакцинированные против COVID-19 переносят омикрон значительно легче - Минздрав Беларуси
31 Января 2022 19:10
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МИНСК. БЕЛТА - КАЗИНФОРМ - Вакцинированные против COVID-19 при заражении омикроном переносят заболевание легче, сообщила журналистам первый заместитель министра здравоохранения Беларуси Елена Кроткова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.
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«Пункты вакцинации работают, в том числе в выходные дни. Обращаюсь к населению и прошу пройти вакцинацию, а тех, у кого подошли сроки, ревакцинироваться. Это важно в том числе в связи с ростом заболеваемости. Вакцинированные омикрон переносят значительно легче, и ситуация подъема связана в основном за счет амбулаторных пациентов», - сказала Елена Кроткова.
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