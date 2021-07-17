Вакцинированные  при проявлении симптомов КВИ могут бесплатно пройти ПЦР-тест - Минздрав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вакцинированных людей врачи в поликлиниках заставляли сдавать платный ПЦР тест при проявлении симптомов КВИ, ссылаясь на новый приказ Минздрава. Информацию опровергла председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова, сказав о том, что такого приказа нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Со всей уверенностью отвечаю, что приказа нет о платном ПЦР-тестировании. Если у вакцинированного появляются симптомы, не исключающие коронавирус, то он подлежит обязательному ПЦР-тестированию за государственный бюджет. Если есть признаки ОРВИ, все у кого есть эти признаки, и у кого не исключается коронавирус, все они подлежат тестированию за счет бюджета независимо от статуса вакцинации», - прокомментировала Айжан Есмагамбетова.

Ранее она комментировала, должен ли проходить ПЦР-тест сотрудник, который имеет медицинские противопоказания.

Айжан Есмагамбетова напомнила, что согласно статьи 48 Трудового кодекса РК работодатель имеет право отстранять работников от работы, если действие или бездействие работника влечет за собой последствия здоровью окружающих или сотрудников.

«Отстранение от работы осуществляется на тот срок, до момента, когда препятствие не будет устранено. Если, конечно же, человек вакцинируется, он может вернуться к работе и продолжать работать в условиях неудаленного формата. Мы даем сегодня право выбора: вакцинироваться или проходить ПЦР-тестирование. Кто имеет медицинские противопоказания, не проходят ПЦР тестирование. Те, кто не имеют медпротивопоказания, и не могут вакцинироваться, обязательно должны проходить ПЦР-тест один раз в семь дней», - отметила спикер.