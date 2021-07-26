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Вакцинированные определенно будут иметь больше свобод, чем невакцинированные – советник канцлера ФРГ

26 Июля 2021 19:00
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Вакцинированные определенно будут иметь больше свобод, чем невакцинированные – советник канцлера ФРГ

БРЮССЕЛЬ - БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - О меньших возможностях для тех, кто не желает получать вакцину от коронавируса, предупредил глава ведомства федерального канцлера ФРГ Хельге Браун, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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В интервью немецким СМИ Х.Браун заявил, что те, кто не получит прививки от коронавируса, будут пользоваться меньшими свободами. В частности, им может быть отказано в посещениях баров, крупных культурных и спортивных мероприятий.

- Вакцинированные определенно будут иметь больше свобод, чем невакцинированные, - уверен он. - Если распространение инфекции будет интенсивным, то не сделавшим прививки придется сократить число контактов.

По словам Х.Браун, в настоящее время рост числа инфицированных в Германии составляет 60 процентов в неделю. Если дельта-вариант вируса продолжит быстро распространяться, в Германии не смогут противостоять ему с помощью высокого уровня вакцинации или ограничений.

При данном сценарии семидневный средний показатель распространения коронавируса в ФРГ к выборам в Бундестаг 26 сентября может достичь 850 случаев на 100 тысяч жителей, предостерег глава ведомства федерального канцлера. На 25 июля этот показатель составил 13,8 случая.

Темпы внедрения вакцин в Германии замедлялись в течение последнего месяца, что также беспокоит федеральное правительство ФРГ.


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#Здравоохранение   #Германия   #Коронавирус в мире   #Вакцинация  
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Автор:

Арнур Рахимбеков

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