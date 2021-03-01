Вакцинированные граждане Азербайджана могут получить подтверждающий документ - врач

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Вакцинированные граждане Азербайджана при необходимости выезда за рубеж могут получить подтверждающий документ – им выдается справка из электронной системы. Об этом заявила доктор философии по медицине Язгюль Абдиева, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По словам врача, применяемая в Азербайджане вакцина «CoronaVac» изготовлена из инактивного SARS-CoV-2. Формируя искусственный иммунитет у людей, вакцина облегчает борьбу с вирусом. Преобладающее большинство вакцинированных не заражаются вирусом COVİD-19, а заразившиеся переносят болезнь очень легко.

Я.Абдиева отметила, что по мере уменьшения числа заражений постепенно открываются границы, однако большинство стран требуют документ, подтверждающий прохождение вакцинации или проведении ПЦР-теста.

«Есть информация, что не прошедшие вакцинацию лица не будут пропускаться на территорию ЕС. Это практику могут перенять и другие страны. Естественно, что в случае уменьшения числа заражений будет расти число людей, желающих выехать за границу. Но следует учесть, что их могут не впустить на территорию той или иной страны, если они не привиты. Грузия уже требует от въезжающих граждан Азербайджана документ о полной вакцинации, никто не гарантирует, что соседние Турция, Россия, а также другие страны не прибегнут к этому», - сказала доктор.

Как считает Я.Абдиева, стремительное распространение нового британского штамма вируса COVID-19, обладающего еще большей степенью заражения, в разы повышает риск инфицирования. Поэтому она рекомендует вакцинацию, чтобы не столкнуться с этими проблемами.

В заключение специалист добавила, что вакцинированные граждане Азербайджана могут получить подтверждающий документ – им выдается справка из электронной системы.

«Пока в Азербайджане выдается не паспорт о вакцинации, а справка, но при необходимости выезжающим за рубеж может быть выдан паспорт о прохождении вакцинации от COVID-19», - резюмировала доктор Я.Абдиева.

Наряду с этим сегодня главный инфекционист Министерства здравоохранения Азербайджана Тейяр Эйвазов обратился к гражданам по поводу защиты от коронавирусной инфекции, где коснулся важных моментов в связи с укреплением иммунной системы.

«Во-первых, не нужно равнодушно относиться к вакцинации, включая прививку от гриппа. Следует обратить внимание на сбалансированное питание, чтобы обеспечить организм необходимыми витаминами и минералами, нужно соблюдать нормальный режим сна, во время которого образуются новые иммунные клетки, необходимо избегать стрессов – они приводят к снижению сопротивляемости организма. Мнение о том, что хорошее настроение – это ключ для здоровья, не просто слова: иммунная система работает в связке с нервной и эндокринной системами. Держите себя в хорошей физической форме, больше проводите времени на свежем воздухе, чтобы обеспечить хорошее кровообращение, которое распространяет иммунные клетки по всему организму, тем самым выполняя защитную функцию», - поделился Т.Эйвазов.

Напомним, за минувшие сутки в Азербайджане выявлено 125 новых случаев инфицирования коронавирусом, 71 человек вылечился, 3 человека скончались.

В целом по стране зафиксировано 234 662 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 228 839 человек вылечились, 3 223 скончались, 2 600 продолжают лечение в больницах особого режима. В стране на сегодня проведены 2 602 884 тестов (за последние 24 часа – 4 205) на COVID-19.