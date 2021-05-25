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    16:37, 25 Май 2021 | GMT +6

    Вакцинированные алматинцы смогут участвовать в розыгрыше призов

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинцев приглашают провакцинироваться и стать участником розыгрыша призов. Акция проходит при участии аппарата акима Алмалинского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Акция стартовала 22 мая и продлится до 31 мая текущего года. Розыгрыш состоится 31 мая 2021 года, в 12.00 часов.

    Победитель получит приз только при наличии регистрационного купона, выданного в центре вакцинации ЦУМ-а, и удостоверения личности.

    «Мы работаем с 4 мая. Многие сотрудники крупных торговых домов уже прошли вакцинацию. Все эти мероприятия делаются для защиты посетителей торгового дома и в целом для защиты всех горожан от коронавирусной инфекции. На сегодня желающих получить вакцину много. И мы решили также простимулировать тем, что провакцинировавшись человек также получает приятные бонусы. Это в виде разыгрываемых призов и акций на разные услуги. Все провакцинировавшиеся получат купон для розыгрыша ценных призов, который также дает возможность получить дополнительные скидки в магазинах торгового центра. Победитель розыгрыша будет определен путем случайного отбора среди участников акции. Результат отбора будет опубликован на официальной странице ТД в Instagram 31 мая», - рассказал вице-президент ТД Сергей Иванов.

    Ранее сообщалось, что в Алматы вакцинированным от коронавируса предоставляют скидки на различные услуги.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Акимат Общество Алматы
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