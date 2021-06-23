НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вакцинирован ли депутатский корпус Казахстана? На этот вопрос ответил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мне кажется, не нужно акцентировать внимание на том или ином госоргане или какой-то организации. Для всех правила едины. Все, кто не будет вакцинирован, будет обязательно приходить с ПЦР-тестами, каждые семь дней. Но насколько нам предварительно известно, очень активно депутатский корпус весь привился. Если кто-то не привился, то идут протовопоказания: либо медицинские, либо переболевшие. Процент достаточно высокий», - отметил министр здравоохранения.

По его словам, сотрудники всех госорганов активно прививаются.

«Всем остальным предприятиям едины правила, вне зависимости, какая организация. Всех призываем активно прийти и вакциинироваться и защитить свои семьи», - добавил Алексей Цой.