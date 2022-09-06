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Вакцинировались от коронавируса в РК 9 млн 373 тыс. 847 человек

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
6 Сентября 2022, 08:48
Вакцинировались от коронавируса в РК 9 млн 373 тыс. 847 человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало статистику по количеству привитых вакциной от коронавируса граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

По данным на 6 сентября 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 млн 586 тыс. 769 человек, вторым компонентом – 9 млн 373 тыс. 847 человек.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 154 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, 311 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.


Здравоохранение   Коронавирус в РК   Вакцинация  
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