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Вакцинацию прошли 96% сотрудников полиции Актюбинской области
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 96% личного состава получили вакцину в ДП Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
На сегодняшний день более 96% личного состава департамента полиции получили оба компонента вакцины.
На постоянной основе проводится профилактическая работа с личным составом по соблюдению правил санитарно-эпидемиологических норм. Разработаны и установлены специальные информационные плакаты с подробными инструкциями, как вести себя при первых симптомах коронавирусной инфекции. На контрольно-пропускном пункте дежурит медицинский работник, который проверяет температуру тела сотрудников.
В районных подразделениях функционируют медицинские кабинеты, в которых оказывается первая медицинская помощь обратившихся при первых симптомах данной инфекции.
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