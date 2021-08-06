Вакцинацию прошли 96% сотрудников полиции Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 96% личного состава получили вакцину в ДП Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На сегодняшний день более 96% личного состава департамента полиции получили оба компонента вакцины.

На постоянной основе проводится профилактическая работа с личным составом по соблюдению правил санитарно-эпидемиологических норм. Разработаны и установлены специальные информационные плакаты с подробными инструкциями, как вести себя при первых симптомах коронавирусной инфекции. На контрольно-пропускном пункте дежурит медицинский работник, который проверяет температуру тела сотрудников.

В районных подразделениях функционируют медицинские кабинеты, в которых оказывается первая медицинская помощь обратившихся при первых симптомах данной инфекции.