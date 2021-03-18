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Вакцинацию от коронавируса получают сотрудники столичной полиции

18 Марта 2021 01:30
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Вакцинацию от коронавируса получают сотрудники столичной полиции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вакцинация личного состава Департамента полиции г. Нур-Султана против коронавирусной инфекции продолжается, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

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К первому этапу вакцинации были допущены сотрудники, не имеющие противопоказаний.

В первую очередь вакцинируются наружные службы полиции, которые непосредственно контактируют с населением и подвержены риску заражения. Среди них участковые инспектора полиции, патрульные полицейские, ювенальная полиция и другие службы.

Перед вакцинацией медицинские работники проводили обязательный осмотр с измерением температуры тела и артериального давления. По словам врачей, вакцинированные лица будут находиться под медицинским наблюдением, они не представляют угрозу для окружающих и могут продолжать свою службу.


Инспектор службы Полка патрульной полиции Айбек Курамысов, получивший вакцинацию говорит: «После медобследования получил первый компонент вакцины. Самочувствие нормальное, нахожусь на рабочем месте. Уверен, что вакцинация поможет в борьбе с инфекцией. Ведь с начала пандемии сотрудники полиции несли службу в экстремальных ситуациях и в числе первых были подвергнуты риску заражения».

Вакцинация сотрудников будет проводиться поэтапно.


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#Нур-Султан   #Здравоохранение   #МВД РК  
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