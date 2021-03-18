Вакцинацию от коронавируса получают сотрудники столичной полиции
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вакцинация личного состава Департамента полиции г. Нур-Султана против коронавирусной инфекции продолжается, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.
К первому этапу вакцинации были допущены сотрудники, не имеющие противопоказаний.
В первую очередь вакцинируются наружные службы полиции, которые непосредственно контактируют с населением и подвержены риску заражения. Среди них участковые инспектора полиции, патрульные полицейские, ювенальная полиция и другие службы.
Перед вакцинацией медицинские работники проводили обязательный осмотр с измерением температуры тела и артериального давления. По словам врачей, вакцинированные лица будут находиться под медицинским наблюдением, они не представляют угрозу для окружающих и могут продолжать свою службу.
Инспектор службы Полка патрульной полиции Айбек Курамысов, получивший вакцинацию говорит: «После медобследования получил первый компонент вакцины. Самочувствие нормальное, нахожусь на рабочем месте. Уверен, что вакцинация поможет в борьбе с инфекцией. Ведь с начала пандемии сотрудники полиции несли службу в экстремальных ситуациях и в числе первых были подвергнуты риску заражения».
Вакцинация сотрудников будет проводиться поэтапно.
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