Вакцинацию лиц старше 65 лет планируется начать в апреле – Минздрав РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В апреле планируется начать вакцинацию лиц старше 65 лет. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Уже в апреле мы планируем начать вакцинацию лиц старше 65 лет, группы риска. По мере поступления вакцины в регионы будет расширяться перечень подлежащих групп для вакцинации», - сказал Ерлан Киясов в ходе брифинга.
По его словам, уже на первом этапе, когда проводилась вакцинация подлежащих групп, то есть медиков, педагогов, первой вакциной было привито довольно большое количество лиц старше 70 лет - те, которые до сих пор являются сотрудниками медицинских организаций.
«Было привито большое количество лиц старше 60 лет. Все на данный момент чувствуют себя хорошо и на этом фоне, видим, что вакцинация переносится довольно приемлемо. Надеемся, что в апреле по мере поступления вакцины начнется расширение подлежащих групп для вакцинации», - добавил главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов.
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