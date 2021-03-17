Вакцинацию лиц старше 65 лет планируется начать в апреле – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В апреле планируется начать вакцинацию лиц старше 65 лет. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уже в апреле мы планируем начать вакцинацию лиц старше 65 лет, группы риска. По мере поступления вакцины в регионы будет расширяться перечень подлежащих групп для вакцинации», - сказал Ерлан Киясов в ходе брифинга.

По его словам, уже на первом этапе, когда проводилась вакцинация подлежащих групп, то есть медиков, педагогов, первой вакциной было привито довольно большое количество лиц старше 70 лет - те, которые до сих пор являются сотрудниками медицинских организаций.

«Было привито большое количество лиц старше 60 лет. Все на данный момент чувствуют себя хорошо и на этом фоне, видим, что вакцинация переносится довольно приемлемо. Надеемся, что в апреле по мере поступления вакцины начнется расширение подлежащих групп для вакцинации», - добавил главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов.