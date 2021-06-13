Вакцинация, «золотой» картофель и дорожное движение – как прошла неделя в РК

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На повестку дня минувшей недели вышли подписанный Президентом РК Указ, касающийся прав человек, стабилизация цен на картофель и спортивные события. Об основных событиях страны и регионов – в обзоре корреспондента МИА «Казинформ».

На этой неделе исполнилось два года с момента вступления в должность Президента РК Касым-Жомарта Токаева. О трудностях, с которыми Главе государства, пришлось столкнуться с первых дней работы на посту, снял фильм журналист, телеведущий Асылбек Абдулов «Новый курс Президента Токаева».

Прошло на минувшей неделе заседание Совета иностранных инвесторов. Глава государства заявил, что экспорт качественной, экологически чистой продукции животноводства должен стать приоритетом Казахстана.

Подписал на прошлой неделе Президент РК Указ «О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека», поправки в законодательство по вопросам адвокатской деятельности.

В стране ужесточили уголовную ответственность водителей. Езду на электросамокатах по автомобильным дорогам будут пресекать.

Обсуждаемой темой недели стал рост цен на картофель. Стоимость его возросла повсеместно. Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов заявил, что 19% картофеля отправляется на экспорт, что приводит к дефициту и росту импорта в межсезонье. Причем ситуация повторяется из года в год. По словам министра, региональные стабфонды не закупили картофель в достаточных объемах. В Минсельхозе сообщили, что принимают меры для стабилизации цен.

На наш взгляд, впервые за долгие месяцы коронавирус не стал основной темой уходящей недели. Теперь гораздо популярнее тема вакцинации от него и формирования коллективного иммунитета. Последний в Алматы, например, достиг 21%. По крайней мере, такие цифры назвал в конце недели главный санврач города Жандарбек Бекшин. В столице этот показатель составляет чуть более 19%. Главный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова полагает, что снижение заболеваемости коронавирусом произошло как раз благодаря вакцинации. Безусловно, не во всех регионах темпы вакцинации населения высокие. В Северо-Казахстанской области местные власти заявили о крайне низкой активности жителей региона. Если ситуация не изменится, завершить вакцинацию осенью, как планировалось не получится.

Между тем не утихают «страсти» вокруг казахстанской вакцины. Ученым пришлось вновь доказывать, что отечественный препарат эффективный и безопасный. Президент РК Касым-Жомарт Токаев сообщил, что QazVac могут включить в список медикаментов, рекомендованных ВОЗ для использования в ЧС. Наша страна готова наладить поставки вакцины за рубеж.

Министр образования Асхат Аймаганбетов пообещал инициировать пресс-тур на завод, где производят QazVac. Кстати, на этом же брифинге Аймаганбетов отметил, что Минобразовании надеются открыть школы в новом учебном году. Все будет зависеть от эпидситуации, на которую влияет вакцинация в том числе.

Из регионов на минувшей неделе новости приходили самые разные. В Северо-Казахстанской области нашли решение многолетней зловонной проблемы. Накопитель сточных вод все-таки очистят с использованием разработки местных ученых. В Жамбылской области намерены открыть апитерапевтический оздоровительный комплекс. В регионе растет число хозяйств, занимающихся развитием пчеловодства и производством меда. В Кокшетау подписывают меморандумы с товаропроизводителями для сдерживания цен. В Атырауской области расследуют гибель рыбы. В школах Шахтинска устанавливают турникеты и тревожные кнопки. В Актау начали реконструкцию дороги от аэропорта Актау до теплого пляжа. Делают это для развития туристического потенциала. В Акмолинской области производят сыр по голландской технологии.

В Нур-Султане обещают построить искусственный пляж с бассейнами на набережной реки Есиль в Триатлон-парке близ моста по улице Сарайшык. Столичный аэропорт заявил о восстановлении авиасообщения с 14 странами. Для казахстанцев стало доступным приложение «Путешествую без COVID-19». Передвигаться по странам ЕАЭС станет проще.



