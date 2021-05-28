Вакцинация защищает от тяжелых форм коронавируса, от летальных исходов – эпидемиолог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Эксперт Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экпертизы и мониторинга Национального центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК Лена Касабекова призвала даже привитых людей соблюдать противоэпидемические меры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вакцинация против коронавирусной инфекции является сейчас очень актуальной проблемой во всем мире, в том числе и в нашей республике. И наша задача состоит в том, чтобы помочь населению принять правильное решение – прививаться или не прививаться - при таком обилии неправильной негативной информации», - сказала Лена Касабекова на брифинге в СЦК.

По ее словам, в настоящее время важно, чтобы большинство населения получило хотя бы один компонент вакцины.

«Как все знают, во всем мире сейчас наблюдается дефицит вакцины. Но, несмотря на это, население нашей республики имеет доступ к трем видам вакцин. Для нас очень важно, чтобы люди прививались максимально. Для выработки хорошего иммунитета важно получить второй компонент вакцины», - отметила эксперт.

«Вакцинация не является гарантией защиты от коронавирусной инфекции. Хочу сказать тем людям, которые уже получили вакцины и считают, что полностью защищены: это неправильно. Даже если человек привился, он на 100% не защищен от этой инфекции. Вакцинация защищает от тяжелых форм коронавируса, от летальных исходов. Даже привитый человек может заразиться сам и распространять дальше этот вирус», - подчеркнула Л. Касабекова.