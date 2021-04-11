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    19:38, 10 Апрель 2021 | GMT +6

    Вакцинация заключенных стартовала в акмолинской колонии

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Осужденные акмолинской колонии обратились к руководству с просьбой о вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС по Акмолинской области.

    На сегодня в учреждении минимальной безопасности ​ департамента УИС по Акмолинской области​ уже идет​ вакцинация заключенных​ против коронавирусной инфекции.

    «Вакцина готовит организм к борьбе с ​ вирусом, и сегодня это понимают все. Наши подопечные - не исключение. Конечно, этому предшествовала большая информационная работа», - отметил начальник учреждения ЕЦ-166/24 Нурлан Алибеков.

    ​Получили​ вакцину «Спутник - V» исключительно ​ добровольцы. ​ В первоначальной вакцинации приняли участие 50 процентов​ заключенных, остальные готовятся, рассеивают сомнения, глядя на уверенность уже получивших​ защиту от вируса сотрудников колонии и «соседей» по отряду.​

    «Первая реакция, конечно,​ была отрицательная. Много негатива распространяют социальные сети. Это хорошо, что сейчас рассматривается вопрос на законодательном уровне о контроле за их деятельностью. Посоветовавшись с семьей, зная, что сотрудники нашей колонии и сам начальник учреждения получили вакцину, я принял обдуманное решение тоже привиться, чтобы ​ обезопасить себя и своих родных. Прошло два дня, чувствую себя хорошо. Ребята, которые также получили вакцину, довольны, все хорошо. Хочу сказать спасибо государству за то, что оно заботится о нас», - поделился осужденный Руслан.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Пенитенциарная система Акмолинская область
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