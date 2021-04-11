Вакцинация заключенных стартовала в акмолинской колонии
На сегодня в учреждении минимальной безопасности департамента УИС по Акмолинской области уже идет вакцинация заключенных против коронавирусной инфекции.
«Вакцина готовит организм к борьбе с вирусом, и сегодня это понимают все. Наши подопечные - не исключение. Конечно, этому предшествовала большая информационная работа», - отметил начальник учреждения ЕЦ-166/24 Нурлан Алибеков.
Получили вакцину «Спутник - V» исключительно добровольцы. В первоначальной вакцинации приняли участие 50 процентов заключенных, остальные готовятся, рассеивают сомнения, глядя на уверенность уже получивших защиту от вируса сотрудников колонии и «соседей» по отряду.
«Первая реакция, конечно, была отрицательная. Много негатива распространяют социальные сети. Это хорошо, что сейчас рассматривается вопрос на законодательном уровне о контроле за их деятельностью. Посоветовавшись с семьей, зная, что сотрудники нашей колонии и сам начальник учреждения получили вакцину, я принял обдуманное решение тоже привиться, чтобы обезопасить себя и своих родных. Прошло два дня, чувствую себя хорошо. Ребята, которые также получили вакцину, довольны, все хорошо. Хочу сказать спасибо государству за то, что оно заботится о нас», - поделился осужденный Руслан.