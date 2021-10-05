«Вакцинация: за и против» - Гражданский штаб по борьбе с пандемией поделился результатами соцопроса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Гражданский штаб по борьбе с пандемией коронавируса в Казахстане «Ел үшін егілемін» провел независимое социологическое исследование, в котором приняло участие 2 559 респондентов из всех регионов и городов республиканского значения Казахстана в возрасте от 18 лет и старше, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу общественного объединения.

«Данные исследования позволяют утверждать, что большинство населения страны, а это 65,6% опрошенных, еще не переболели коронавирусной инфекцией. Тем не менее 3% болели COVID-19 и были госпитализированы, 10% болели без госпитализации (с положительным результатом ПЦР-тестирования), еще у 21,4% респондентов были признаки, но они не проходили ПЦР-тестирование, что свидетельствует о низком уровне социальной ответственности некоторых граждан», - говорится в сообщении.

Серик Беркамалов, юрист, председатель филиала Казахстанского Союза юристов в Нур-Султане, член Гражданского штаба, в ходе презентации опроса представителям Министерства здравоохранения отметил, что «исследование показало значительную разницу в отношении опрошенных к вакцинации в целом и к вакцинации от COVID-19».

Так, если против вакцинации в целом выступают 11,9% респондентов, то отрицательно к вакцинации от COVID-19 относятся 24,2%. Положительно к вакцинации в целом относятся 69,6% опрошенных, к вакцинации от COVID-19 – 58,5% граждан. Нейтральное отношение к вакцинации в целом выразили 18,5%, а к вакцинации от COVID-19 – 17,4% респондентов. Таким образом, цель, озвученная Общественным движением по пропаганде и поддержке вакцинации в Казахстане, – вакцинировать 75% населения - выглядит вполне достижимой.

В разрезе регионов наиболее негативно к вакцинации от COVID-19 относятся респонденты Северо-Казахстанской (46%), Атырауской (37,8%) и Алматинской (35,2%) областей. Наименее отрицательно к вакцинации от COVID-19 относятся опрошенные Туркестанской (7,1%), Западно-Казахстанской (10,8%) и Жамбылской (11,8%) областей, что отражает лидерские позиции по вакцинации в Туркестанской области, переход в «зеленую» зону по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

На основании приведенных данных опроса МЗ РК в дальнейшем готово скорректировать информационную работу в тех регионах, где наблюдается низкий уровень доверия населения к вакцинации от COVID-19.

Важнейший вывод из проведенного исследования - вакцины от COVID-19 безопасны. Так, лишь 2% отметили наличие долгосрочных побочных эффектов для здоровья (более трех дней).

Справочная информация:

3 августа 2021 года в Казахстане создано независимое объединение активистов – Гражданский штаб по борьбе с пандемией коронавируса в Казахстане « Ел үшін егілемін «.

Миссия Гражданского штаба – предоставить максимальное количество объективной информации о вакцинации от COVID-19 и убедить граждан вакцинироваться.

Организаторы ставят целью возвращение страны к привычной, доковидной жизни, которое возможно только при формировании коллективного иммунитета, снижения уровня заболеваемости и смертности от COVID-19 в результате вакцинации 70-80% населения.

Среди активистов, готовых помочь населению в получении достоверной информации о необходимости вакцинации, известные медицинские специалисты, предприниматели, гражданские активисты, общественные деятели и эксперты – Вячеслав Локшин, Жибек Жолдасова, Рафаил Розенсон, Динара Сатжан, Рахим Ошакбаев, Асель Караулова, Саида Таукелева, Майра Измайлова и многие другие.