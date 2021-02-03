Вакцинация является необходимой мерой – инфекционист

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Инфекционисты Алматы разъяснили важность вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Алматы с 1 февраля началась вакцинация против COVID-19. На первом этапе массовой иммунизации от коронавируса вакцинироваться будут медицинские работники инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, отделений реанимации, приемных покоев, сотрудники санэпидслужбы.

С целью проведения вакцинации работают пункты по проведению профилактических прививок. Всего определено 40 ПМСП. Только за первый день в Алматы было привито 360 человек.

Руководитель отдела по контролю за инфекционными и паразитарными заболеваниями департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алмаш Ахметова Алмаш Ахметова разъяснила важность проведения вакцинации.

«С марта 2020 года в городе отмечается эпидемиологическое неблагополучие по заболеваемости коронавирусной инфекции, связанное с пандемией в мире. COVID-19 является новой инфекцией, большинство населения не имеет специфического иммунитета к данной инфекции. Для эффективного лечения пациентов КВИ нет специфических препаратов, в результате наблюдаются осложнения заболевания с неблагоприятным исходом», - сообщила Алмаш Ахметова.

Так, по словам специалиста, комплекс проводимых ограничительных, санитарно-профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий позволяет временно сдерживать распространение инфекции среди населения. В этой связи, вакцинация является необходимой мерой.

В целях обеспечения стабилизации эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, противодействие пандемии и обеспечение населения специфической защитой от коронавирусной инфекции по поручению Президента Республики Казахстан в соответствии с Постановлением Главного Государственного санитарного врача РК №3 от 27.01.2021 г. началось поэтапное проведение вакцинации против COVID-19 с учетом эпидемиологической значимости различных групп населения (по приоритетности).

Вакцинации подлежат уязвимые группы населения, которые подвержены высокому риску заражения и распространения коронавирусной инфекции, с дальнейшим охватом остальных групп населения, подлежащих иммунизации. Вакцинация для групп высокого риска заражения и распространения коронавирусной инфекции проводится бесплатно за счет ГОБМП.

Напомним, первыми добровольную вакцинацию прошли заместитель акима Алматы Е. Бабакумаров, руководители управления общественного здоровья Н. Табынбаев и департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Ж. Бекшин, а также депутат маслихата, главный врач ГКБ №5 Б. Садыков.

«Вакцинация – единственный метод противостоять коронавирусной инфекции. Для того чтобы вернуться к прежнему ритму жизни, нужно пройти данный эффективный этап борьбы с вирусом. От этого зависит общественное здоровье и здоровье каждого из нас, наших близких», - отметил заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров.

Следует отметить, что вакцинация в Казахстане является добровольной. Согласно 77 статье Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», любая медицинская процедура, в том числе и вакцинация, проводится только с информированного согласия прививаемого. Административной или уголовной ответственности за отказ от вакцинации в Казахстане не предусмотрено.