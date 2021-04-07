Вакцинация - возможность переболеть без клинических признаков – эксперт

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Вакцинация от коронавирусной инфекции дает возможность переболеть без значительных клинических признаков. Об этом рассказал профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев в ходе онлайн-конференции в Москве, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Врач отметил, что в России порядка 20-25 процентов людей считают, что вакцинация не нужна в принципе, либо рассматривают ее вредной для себя. Но зачастую отказ от вакцинации вызван недостатком полной и объективной информации, а также различного рода беспочвенными домыслами. Поэтому следует проводить тесную работу с группами и давать полные ответы, чтобы развеять весь скептицизм.

Профессор отмечает, что вопрос о доверии населения к вакцинации имеет исторический характер. Так, в качестве примера он привел ситуацию, сложившуюся в России в 90-е годы, когда произошел всплеск заболеваемости дифтерией. Государство было вынуждено спешно проводить специальную информационно-разъяснительную работу и убедить людей принять единственно правильное решение.

«Тогда все-таки удалось привить и большинство населения все же было вакцинировано, в том числе в Москве. Эта была огромная работа и тоже выходили уважаемые лица и общались непосредственно с трудовыми коллективами. Конечно, можно говорить с экранов, но многие будут считать это пропагандой. Но когда конкретные знающие люди будут разъяснять все вопросы, это всегда оказывает положительное действие», - сказал врач-инфекционист.

«Вакцинация - это возможность переболеть без значительных клинических признаков. Да, могут быть побочные явления, которые бывают местные - болезненность в месте инъекции, покраснение и отек, а также общие - повышение температуры, интоксикация. В общем-то, болезненные проявления возможны, но в этом нет ничего страшного», - сказал Н.Малышев.

«Более того, разработчики вакцин очень подробно отмечают в инструкциях какие есть побочные явления могут возникнуть. Как правило, у большинства все это обходится очень легко», - добавил он.