Вакцинация военных: выездные бригады медиков прибыли в подразделения РгК «Юг»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Вооруженных Силах Казахстана проводится вакцинация личного состава, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе Таразского гарнизона Медиа-центра МО РК, на сегодняшний день прививку от коронавируса получили более 12 тысяч военнослужащих и гражданских служащих.

«В Таразе для проведения прививок в штаб регионального командования «Юг» прибыла бригада медиков одной из поликлиник областного центра, - пояснила руководитель пресс-службы майор Дина Мухаринова. - Это осуществилось в результате договоренностей между медицинской службой РгК «Юг» и управлением здравоохранения Жамбылской области. Для военнослужащих, которые не могут вырваться со службы в поликлиники, прибытие медиков в штаб стало удобной возможностью получить прививку без отрыва от служебных обязанностей».

Военнослужащие РгК «Юг» получили прививку «Спутник V». Это комбинированная векторная вакцина, разработанная российскими учеными и произведенная Карагандинским фармацевтическим комплексом, предназначена для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-Cov-2.

По-военному организованно военнослужащие управления РгК «Юг» и штабного батальона выстроились в очередь. Сначала офицеры и военнослужащие по контракту попали на прием к врачу терапевту, который измерял давление и оценивал общее самочувствие вакцинируемых. Затем военнослужащие оформили документ, в котором лично оставили свои подписи о добровольном желании и готовности получить вакцину.

«Как и все казахстанцы, как все жители нашей планеты, мы мечтаем победить коронавирусную инфекцию, и мы точно знаем, что только массовая вакцинация сможет остановить распространение вируса, - отметил начальник медицинской службы регионального командования «Юг» подполковник медицинской службы Улугбек Розметов. - Поэтому наши военнослужащие с готовностью отозвались на объявление о предстоящей вакцинации и прибыли в медицинский пункт для получения прививки.

Проведение вакцинации от коронавирусной инфекции в региональном командовании «Юг» началось с главного штаба и продолжается во всех воинских частях. Составлен план визитов медицинских бригад во все подразделения регионального командования «Юг», отметила майор Дина Мухаринова.

«Даже в получении вакцинации прослеживается наша роль, как защитников Отечества, - подчеркнул первый заместитель командующего регионального командования «Юг» полковник Абай Жолдасов. – Ведь, получая вакцину, которую многие еще опасаются принять, мы защищаем не только наше собственное здоровье, но и здоровье наших родных и близких, то есть, защищаем наше Отечество».