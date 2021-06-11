Вакцинация в районах Акмолинской области набирает обороты

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Желание каждого казахстанца вернуться в нормальное русло жизни сегодня напрямую связано с проводимой в стране масштабной вакцинацией против COVID-19. Государством приняты беспрецедентные меры и, сегодня, любой взрослый гражданин может бесплатно обезопасить себя от инфекции, унесший за небольшое промежуток времени огромное количество людей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики.

Акмолинская область находится в «желтой» зоне, а значит основной упор делается на работу с населением и созданием всех условий для того, чтобы жители даже в отдаленных уголках региона могли свободно получить вакцину.

На сегодня в районе провакцинировано 2469 человек и работа продолжается в течение всей недели. По информации акимата Аршалынского района, в ближайшие выходные вакцинация будет проводиться бесплатно на передвижном медицинском комплексе в поселке Аршалы и селе Жибек жолы.

«Медицинским персоналом поликлиники сегодня проводится работа с населением разъяснительного характера. Наша цель - объяснить каждому, что вакцина подготавливает организм к борьбе с возбудителем той или иной инфекции - конкретным вирусом или бактерией. Вы не заболеете от самой прививки, но у некоторых людей может возникнуть реакция на нее, например, боль (или припухание) в месте укола или даже небольшая температура. Зато вы приобретаете иммунитет к этой болезни. Именно поэтому вакцины являются столь мощным способом в борьбе с различными заболеваниями: они не лечат болезнь, а предотвращают ее развитие», - поделилась главный врач Аршалынской районной больницы Альбина Анюхина.

По области первым компонентом привито более 83 тысяч человек, вторым компонентом привито 43 тысячи человек.