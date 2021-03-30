Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Вакцинация в крупных городах Узбекистана начнется 1 апреля

Автор:  
Мадибек Джанибеков
30 Марта 2021, 12:08
Вакцинация в крупных городах Узбекистана начнется 1 апреля

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане вакцинация в крупных городах начнётся 1 апреля, в райцентрах и селах - в мае, остальные получат прививку в июне, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ». Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Республики Узбекистан Нурмат Отабеков.

«На данный момент принято решение начать вакцинацию изначально на базе областных центров и крупных городов. В мае вакцинационные мероприятия будут проведены в районных центрах и малых городах, а в июне вакцинацией будут охвачены другие слои населения. Вакцинация против коронавируса в стране начинается 1 апреля. В первую очередь будут вакцинированы лица старше 65 лет и медицинский персонал, относящийся к группе риска», – отметил Н. Отабеков.

По его словам вакцинация будет производиться на добровольной основе и одновременно двумя препаратами: CoviShield (индийская AstraZeneca) и ZF-UZ-VAC2001 (китайско-узбекская вакцина). При этом вакцинируемый должен завершить процесс вакцинации тем же препаратом, которым его прививали в первый раз.

Напомним, 17 марта в Ташкент доставлена первая партия вакцины AstraZeneca в количестве 660 тысяч доз. 28 марта Узбекистан получил 1 миллион доз китайско-узбекской вакцины ZF-UZ-VAC2001.


Здравоохранение   Безопасность   Узбекистан   Общество   Коронавирус в мире   Вакцинация  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
«Астана» объявила состав на французскую многодневку
«Астана» объявила состав на французскую многодневку