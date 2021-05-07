Вакцинация в Бельгии набирает обороты: власти ослабляют карантинные меры

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В Бельгии отменили федеральный комендантский час, который был установлен с 22 часов до 6 утра, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Ограничение передвижение жителей Бельгии было введено в октябре 2020 года в период «второй волны» пандемии коронавируса.

В связи с тем, что вакцинация в Бельгии набирает обороты, правительство страны постепенно ослабляет карантинные меры.

Во Фландрии и Валлонии ограничение на передвижение граждан закончилось на сутки раньше – с полуночи 7 мая. В Брюссельском столичном регионе комендантский час закончился 8 мая.

Тем не менее, в столице Бельгии будет запрещено употребление алкоголя с 22:00 вечера и до 5:00 утра. Однако с 8 мая разрешена работа «летних террас» местных кафе и ресторанов, которые могут принимать своих клиентов пока только на открытом воздухе.