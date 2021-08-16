Вакцинация в Алматы: за полгода привито 811 тысяч человек
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с вакцинацией в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Всего за весь период с 1 февраля по 12 августа первым компонентом вакцинировано 811 800 человек.
За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом 2 413 человек, вторым компонентом – 2 459 человек. Из общего количества привитых лица старше 60 лет составляют 107 996 человек.
«Теперь у казахстанцев есть возможность выбрать прививку от КВИ из трех препаратов. В городе функционируют 160 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города, с возможностью увеличения до 250. Задействовано 237 прививочных бригад из 1 028 человек» - отметили в пресс-службе УОЗ.
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