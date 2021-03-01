Вакцинация учителей и полицейских начинается в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 марта в Нур-Султане прививки против коронавирусной инфекции начали получать педагоги, воспитатели детских садов, сотрудники правоохранительных органов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Согласно данным управления общественного здравоохранения столицы, в списке вакцинируемых этой группы - более 15 тысяч человек.

Для вакцинации этой категории людей в столице организованы прививочные пункты в 36 организациях первичной медико-санитарной помощи. Также задействованы ведомственные организации.

«Прививки учителя и педагоги будут получать в организациях ПМСП по месту закрепления к образовательному учреждению. Списки вакцинируемых сформированы и уже поданы для вакцинации в поликлиники», - сообщили в управлении.

С 1 февраля в Нур-Султане всего прививки против коронавирусной инфекции получили 2 126 человек. В минувшие выходные на склады управления поступило свыше 7 тысяч доз вакцины.





1 февраля 2021 года в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. На 24 февраля более двух тысяч казахстанцев получили вторую дозу вакцины от коронавируса.

21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V». В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек.

В свою очередь казахстанской вакциной QazCovid-In в рамках 3-й фазы клинических испытаний с 25 декабря 2020 года привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Между тем казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.