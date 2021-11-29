Вакцинация у подростков проходит легко - столичный врач

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В стране с 15 ноября началась вакцинация детей старше 12 лет. В столичных прививочных пунктах с каждым днем растет число детей, которые вместе с родителями приходят на прививку против КВИ. По словам заведующей школьного и дошкольного отделения столичной городской поликлиники № 7 Аиды Орындыбаевой, подростки легко принимают прививки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

С 15 ноября по городу Нур-Султану началась вакцинация против COVID-19 среди подростков в возрасте от 12 до 18 лет. Вакцинация против КВИ проводится в прививочных пунктах образовательных организаций, а также в поликлинике по желанию родителей. В настоящее время темпы вакцинации растут. Растет число подростков, которые приходят с родителями и получают прививки.

- Обязательно ли детям получать вакцину?

- Вакцинация проводится добровольно, только с согласия родителей. Нужно ли делать прививку -граждане решают сами. Но мы все же призываем пройти вакцинацию, так как на данный момент вакцина является основным методом профилактики заболевания.

- У каких детей есть противопоказания к вакцинации?

- Подросткам до 12 лет, а также лицам, имеющим в анамнезе тяжелую аллергическую реакцию на полиэтиленгликоль или родственные молекулы. Таких подростков не вакцинируют, так как вакцина содержит полиэтиленгликоль.

Напомню, что вакцинация проводится с осторожностью при наличии тяжелой аллергической реакции или проблем с дыханием после введения какой-либо другой вакцины или ранее введенного Комирнати, а также при обмороках, судорогах, острых инфекционных заболеваниях с высокой температурой и обострениях хронических заболеваний, при проблемах со свертываемостью крови, в том числе при приеме препаратов против образования тромбов, и при ослабленной иммунной системе в связи с заболеванием (ВИЧ-инфекция, прием стероидных препаратов).

- Как здоровье привитых подростков? Были ли среди них те, кто тяжело перенес прививку?

- На сегодняшний день вакцинировано свыше 150 подростков. Серьезных реакций среди них не зарегистрировано. Наоборот, у них все проходит в легкой форме. По нашим наблюдениям, только у двух подростков наблюдалась субфебрильная температура, местная реакция на месте введения вакцины. В течение 1-2 дней эти реакции проходят незаметно.

Подростки приходят на занятия после прививки и продолжают вести привычный образ жизни.

- Как родители воспринимают вакцинацию своих детей?

- Родители, пришедшие на прививку с подростками, очень хорошо принимают. Они понимают важность прививки, поддерживают своих детей и остаются рядом во время непосредственной вакцинации.

В целом в этом месяце по городской поликлинике № 7 планируется вакцинация 300 подростков. Прививка производится только добровольно, с разрешения родителей или законного представителя ребенка.