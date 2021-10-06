Вакцинация студентов будет продолжаться - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятных проявлений или побочных эффектов среди студентов после вакцинации не зарегистрировали в Казахстане. Об этом заявили в Минздраве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается вакцинации студентов. На сегодня мы можем говорить о том, что несмотря на то, что около 50% студентов вакцинировано, мы уже видим эффективность вакцинации. Заболевших среди них - 0,08%. Это еще одно весомое подтверждение эффективности вакцинации. Вакцинация студентов будет продолжаться», - сказала во время брифинга в СЦК председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова.

По ее словам, неблагоприятных проявлений после вакцинации среди студентов в целом по стране не зарегистрировано.

«Регистрируются реакции такие как местного, общего характера, то есть незначительное повышение температуры, боль на месте укола. В принципе, это никогда не считалось и не считается неблагоприятным проявлением после иммунизации», - сказала она.

Ранее в Минздраве рассказали, сколько студентов и школьников заболели в Казахстане с начала учебного года.