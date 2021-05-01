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    21:41, 30 Апрель 2021 | GMT +6

    Вакцинация сотрудников дипкорпуса продолжается в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По поручению Главы государства Министерство иностранных дел совместно с Министерством здравоохранения обеспечивает вакцинацию сотрудников дипломатического корпуса, аккредитованного в стране, и членов их семей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

    Данная работа проводится для повышения уровня защищённости всего казахстанского населения против дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

    Из 769 иностранных дипломатов, изъявивших желание привиться, наибольшее количество проживает в г. Нур-Султан – 496 человек, г. Алматы – 236, г. Актау – 27 и г. Усть-Каменогорск – 10. Их вакцинация проводится в городских медицинских центрах на безвозмездной основе и в порядке общей очереди со всеми гражданами Республики Казахстан.

    После получения второго компонента вакцины сотрудникам и членам их семей будут выданы соответствующие справки и электронный паспорт вакцинации через мобильное приложение egov.

    Напомним, более миллиона казахстанцев получили первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация МИД РК Минздрав РК
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