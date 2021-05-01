Вакцинация сотрудников дипкорпуса продолжается в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По поручению Главы государства Министерство иностранных дел совместно с Министерством здравоохранения обеспечивает вакцинацию сотрудников дипломатического корпуса, аккредитованного в стране, и членов их семей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

Данная работа проводится для повышения уровня защищённости всего казахстанского населения против дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

Из 769 иностранных дипломатов, изъявивших желание привиться, наибольшее количество проживает в г. Нур-Султан – 496 человек, г. Алматы – 236, г. Актау – 27 и г. Усть-Каменогорск – 10. Их вакцинация проводится в городских медицинских центрах на безвозмездной основе и в порядке общей очереди со всеми гражданами Республики Казахстан.

После получения второго компонента вакцины сотрудникам и членам их семей будут выданы соответствующие справки и электронный паспорт вакцинации через мобильное приложение egov.

Напомним, более миллиона казахстанцев получили первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции.