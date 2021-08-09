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Вакцинация: считается ли грехом в исламе дезинформация

9 Августа 2021 09:25
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Вакцинация: считается ли грехом в исламе дезинформация

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прямой эфир в Instagram телеведущей Динары Сатжан был посвящен теме вакцинации. В ходе беседы имам Московской мемориальной мечети Шамиль Аляутдинов ответил на вопрос о том, считается ли грехом в исламе дезинформация, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сейчас у нас есть антиваксеры, одна из них врач. Она постоянно сеет сомнения среди людей. Считается ли в исламе грехом, когда ты дезинформируешь людей?» - спросила Динара Сатжан.

«Клевета – одно из самых пагубных качеств. В Хадисе говорится о том, что верующий не может быть лжецом. В 49 Суре 6 Аята говорится, что, если к вам приходит человек грешный, с неоднозначной репутацией и дает какую-то новость, которая может изменить ваше отношение к ситуации, людям не в лучшую сторону, вы должны раскрыть эту ситуацию, понять суть. То есть, сделать эту ситуацию ясной. Если вы сделаете поспешные выводы, вы можете нанести кому-то вред и в итоге пожалеть об этом», - пояснил имам.

По его словам, в любом случае ложь в той или иной форме не допустима и грешна.

«В Коране говорится, что, когда человек несет знания, но не применяет ее, не изучает полезные знания, он подобен ослу. То, есть когда люди не включают мозги. В современных реалиях есть разные мнения. Если мнения есть, изучайте, делайте вывод. Но не нужно кого-то оскорблять и унижать. Это низкий уровень. Считаешь по-другому - не вопрос», - добавил Шамиль Аляутдинов.



Фото: www.facebook.com/salyautdinov

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#Религия   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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