Вакцинация, ревакцинация и «омикрон»: в костанайском облздраве прокомментировали ситуацию

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - В Костанайской области вместе с общим ростом числа заразившихся КВИ жителей, растёт и количество больных КВИ беременных и детей. О том, как в регионе проходит вакцинация, ревакцинация и зафиксирован ли штамм «омикрон», рассказали в областном управлении здравоохранения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации заместителя руководителя управления здравоохранения акимата области Анжелы Бексултановой, для противодействия коронавирусной инфекции в области развернуто 1 650 инфекционных и карантинных коек, включая 1 350 инфекционных коек, где находится 313 пациентов, загруженность – 23%. А также 300 карантинных коек, где находится 42 пациента.

«В вакцинации против COVID-19 задействована 31 медицинская организация с функционированием кабинетов для первичной и вторичной этапов вакцинации. Для обеспечения хранения вакцины медицинскими организациями имеется 112 единиц морозильного оборудования, в том числе четыре единицы с ультранизкими температурными режимами с одновременным хранением порядка 350 тысяч доз. На сегодня в область доставлено 558 390 доз первого компонента и 558 930 доз второго компонента вакцины, а также 5 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» для проведения ревакцинации»,- прокомментировала А. Бексултанова.

В проведении вакцинации задействовано 426 медицинских работников, прошедших соответствующее обучение.

«С 22 ноября началась ревакцинация населения, а также вакцинация беременных и кормящих женщин, детей и подростков от 12 до 18 лет. Ревакцинировано 70 803 человека, вакцину Comirnaty Pfizer получили: первый компонент – 8 489 человек, среди них 130 беременных женщин, 1 611 кормящих женщин и 6 748 подростков, второй компонент – 4 825 человек»,- добавила она.

Вместе с тем, по словам замруководителя ведомства, вызывает обеспокоенность повышения количества заражённых среди вышеуказанных групп.

«Рост заболеваемости КВИ среди беременных растёт. На 28 января количества заболевших КВИ беременных - 330. Их них 24 - в стационаре. Наблюдается рост и среди детей. На 20 января было 110 детей заболевших, на сегодня уже 883 ребёнка»,- отметила А. Бексултанова.

Что касается штамма «Омикрон», официального подтверждения того, что он уже есть в регионе - нет.

«Мы отправили для референслаборатории 20 проб. Не было ещё подтверждения. Мы ожидаем результатов, - отметил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Юрий Севостьянов. —Но, судя по клиническим проявлениям, а также, учитывая тот факт, что омикрон есть уже в Алматы и Нур-Султане, скорее всего, у нас в регионе он уже тоже присутствует».



