Вакцинация против КВИ, мониторинг цен на лекарства – борьба системы здравоохранения с пандемией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы уже год живут в условиях пандемии коронавируса и строгих ограничений. Врачи неоднократно отмечали, что действенной мерой защиты против коронавируса станет вакцина против коронавирусной инфекции, к разработке которой казахстанские ученые приступили уже в конце марта прошлого года. В обзорном материале корреспондент МИА «Казинформ» расскажет, как проходит кампания по вакцинации в стране, каковы результаты мониторинга цен на лекарственные средства и какие меры приняты по повышению финансирования медицинских услуг.

По поручению Главы государства, с 1 февраля 2021 года в Республике Казахстан начата вакцинация против коронавирусной инфекции. На первом этапе закуплены вакцины российского производства - «Спутник V». В рекордно короткие сроки осуществлена локализация производства вакцины «Спутник V» на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. Поставки продукции ОТП начаты согласно утвержденному графику - 24 февраля текущего года.

Также в апреле запланировано применение вакцины отечественного производства «QazCovid-in», разрабатываемой Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности Комитета науки МОН РК.

В Министерстве здравоохранения отметили, что наличие в Казахстане собственных разработчиков, а также локализованных площадок для производства вакцин – это возможность минимизировать риски, связанные с обеспечением вакцины и существенно повлиять на стабилизацию эпидситуации в нашей республике.

Таким образом, к 2021 году в стране планируют привить более 3 млн. человек. Для иммунопрофилактики населения нами широко используются возможности IT-технологий путем использования сервиса e-gov mobile «Вакцинация», sms- уведомлений, личного кабинета, а также внедрения паспорта вакцинации в сервисе «Цифровые документы». Данные о проведении вакцинации ведутся в электронном формате в централизованной информационной системе Министерства. Это позволит вести учет числа вакцинированных и отслеживать иммунный статус населения в будущем для планирования объемов вакцинации и прогноза заболеваемости.

Также Министерством разработаны и утверждены стандартные операционные процедуры по вопросам проведения профилактических прививок, соблюдения условий холодовой цепи при транспортировке и хранении вакцины. Проведено обучение более 2 тысяч медицинских работников по тактике вакцинации против КВИ и обеспечению безопасности и эффективности вакцинации.

Сегодня весь мир осознал, что только вакцинация позволит всем нам вернуться к привычной жизни без карантина. В этой связи всем регионам было поручено усилить информационно-разъяснительную работу с населением по вопросам иммунопрофилактики.

Министерством с учетом результатов вакцинации населения против коронавирусной инфекции сформирован прогноз эпидемиологической ситуации до второго полугодия текущего года. Согласно оптимистичному и реалистичному прогнозу, массовая вакцинация, обеспечение масочного режима, а также соблюдение социальной дистанции обеспечит стабилизацию эпидемиологической обстановки в стране и является альтернативой мерой самоизоляции и карантину.

Для обеспечения готовности системы здравоохранения вероятным внешним вызовам принимаются меры по повышению качества предоставляемых медицинских услуг. С этой целью усилен контроль в сфере оказания медицинских услуг субъектами здравоохранения, в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий.

Для институционального обеспечения контроля качества медицинских услуг, а также реализации мер по осуществлению фармацевтического контроля в 2020 году создан Комитет медицинского и фармацевтического контроля. За прошлый год Комитетом рассмотрено 3386 обращений граждан на качество медицинских услуг, привлечено к административной ответственности 159 субъектов здравоохранения на сумму 8,5 млн. тенге, допущено к клинической деятельности более 107 тыс. медработников, аккредитовано 120 субъектов здравоохранения.

Наряду с этим, разработаны правила временной регистрации вакцин, ускорены процедуры регистрации лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования. Мониторингом цен охвачено более 1640 аптек, установлено 939 фактов превышения предельных цен, наложено штрафов на сумму 181,6 млн. тенге 1343 субъектам. Установлено 538 фактов незаконной реализации лекарственных средств, изъято из незаконного оборота более 10 млн. упаковок лекарственных средств и медицинских изделий. Выдано 70 сертификатов GPP, 44 – GDP, 8 – GМP.

В 2021 году Министерством здравоохранения планируется обеспечить совершенствование процедуры аккредитации института независимых экспертов в области здравоохранения. На постоянной основе будет осуществляться оценка готовности медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с COVID-19. Будет продолжена реализация Комплексного плана по развитию фармацевтической и медицинской промышленности на 2020-2025 годы. Планируется переход от национальной регистрации лекарственных средств к регистрации по Правилам ЕАЭС, а также осуществление фармацевтических инспекций в рамках ЕАЭС.

Также, в 2020 году приняты меры по повышению финансирования медицинских услуг. Внедрены подушевой норматив на оказание медицинской помощи школьникам, а также на оказание неотложной медицинской помощи. Повышена доступность консультативно-диагностических услуг вне КПН.

С учетом накопленных исторических данных оплаты расходов стационаров в расчете на койко-дни при лечении больных COVID-19 разработаны новые тарифы по принципу клинико-затратных групп, а также тарифы по медицинской реабилитации после перенесенного COVID-19. Разработан тариф на мобильные бригады, тарифы на дистанционные консультации. Приняты меры по поддержке медицинских организаций путем внедрения коэффициента финансовой устойчивости, в рамках которого выделено 12 млрд. тенге, снята линейная шкала исполнения договора.

В 2021 году, в целях обновления основных средств субъектов здравоохранения, в ведомстве заверили, что будет продолжена работа по реализации мероприятий Дорожной карты совершенствования методики тарифообразования на медицинские услуги в рамках ГОБМП и в системе ОСМС на 2020-2022 годы. Кроме того, в настоящее время формируются предложения по возмещению расходов на средства индивидуальной защиты.

Вместе с тем, в 2021 году будет продолжена работа по совершенствованию методов оплаты оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, а также методов оплаты пролеченных случаев онкологического профиля. Наряду с этим, начата работа по формированию тарифов на первичную медико-санитарную помощь.

Кроме того, планируется проведение пилотного тестирования тарифов по кардиохирургии, инфаркту миокарда, инсульту, травматологическим и инфекционным заболеваниям с учетом тяжести пациентов. Наряду с этим, будут пересмотрены тарифы на медицинские услуги с учетом повышения заработной платы с 1 января 2022 года, разработаны коэффициенты для университетских клиник, а также коэффициенты для научных центров и научно-исследовательских институтов за организационно-методическую работу с регионами.